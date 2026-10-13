İngiliz futbolunun kökleri 19. yüzyıla dayanan devasa kulüplerle yönetildiği bir çağda, Hashtag United tamamen yeni nesil bir hikaye yazıyor. YouTube içerik üreticisi Spencer Carmichael-Brown (Spencer FC) tarafından 2016’da yalnızca dijital bir eğlence projesi ve arkadaşlar arası maç serisi olarak kurulan kulüp; bugün erkek, kadın ve e-spor takımlarıyla binlerce taraftarı peşinden sürüklüyor.

İlk yıllarında özel kurallı gösteri maçları ve YouTube videolarıyla küresel bir hayran kitlesi edinen Hashtag United, 2018 yılında resmi İngiliz lig sistemine (Non-League) 10. kademeden adım atarak amatör içerikten gerçek bir futbol operasyonuna geçiş yaptı. Arka arkaya elde ettiği şampiyonluklar ve lig yükselmeleriyle basamakları hızla tırmanan ekip, geleneksel kulüplerin on yıllardır yapamadığını dijital çağın dinamikleriyle başardı.

"DEVLER BUGÜN KURULSA İNTERNETTE DOĞARDI"

Kulübün yeni stadyumunda hizmete giren LiveScore Lounge açılışında konuşan kurucu Spencer Owen, 150 yıllık geçmişe sahip kulüplerle kıyaslanmalarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Çıkış noktam; hem futbol videoları çekebileceğim hem de bizzat sahada futbol oynayabileceğim bir iş modeli yaratmaktı. Başka bir dünyada muhtemelen televizyon formatı üreticisi olurdum. Biz maçları izlenir kıldık, ilginç rakipler bulduk ve bunu gerçek bir kulübe dönüştürdük. Manchester United 1878'de, Arsenal 1886'da kuruldu. Hashtag United ise 2016'da... Bizi 150 yıllık kulüplerle kıyaslıyorlar ama onlar da 2016'da kurulmuş olsaydı, tamamen internet tabanlı hareket ederlerdi. Biz sadece kendi çağımızın bir ürünüyüz."

ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Babasının geçmişte alt liglerde fizyoterapist olarak görev yapması nedeniyle her zaman geleneksel futbol piramidine saygı duyduğunu belirten Owen, kulübün mevcut sportif seviyesini şu noktalarla özetledi:

Bölgenin En İyisi Olan Kadın Takımı: Essex bölgesinin en başarılı ekibi konumuna gelen Hashtag United Kadın Futbol Takımı, İngiltere kadınlar lig sisteminin 3. kademesinde (FA WNL Southern Premier) zirve yarışını sürdürüyor.

Erkek Takımında Yeni Dönem: Lig basamaklarını hızla tırmanarak alt lig dışı sistemin 4. kademesine yerleşen erkek futbol takımı, istikrarlı yapısıyla profesyonel liglere (EFL) adım atma hedefini koruyor.

Kalıcı Ev ve Küresel Sponsorluklar: Londra'daki kalıcı tesisleşme hamleleri ve küresel markalarla yapılan iş birlikleri, kulübün dijital gelir modeliyle finansal açıdan sürdürülebilir bir yapı kazandığını kanıtlıyor.

Hashtag United'ın nihai hedefi; içerik üretimiyle sahada kazanma arzusunu dengede tutarak geleneksel futbolseverlerin ön yargılarını kırmak ve İngiltere Profesyonel Futbol Ligi'ne (EFL) kadar yükselen ilk "YouTube kulübü" olmak.