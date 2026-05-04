Dünya ünlü bilgisayar oyunu satıcısı GameStop şirketinin İcra Kurulu Başkanı Ryan Cohen eBay şirketini yaklaşık 56 milyar dolara satın almak için beklenmedik bir teklif sundu.

Cohen bu hamleyle e-ticaret platformunu Amazon karşısında çok daha güçlü bir rakibe dönüştürmeyi hedefliyor.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan Cohen GameStop şirketinin eBay üzerinde yaklaşık yüzde 5 oranında hisse topladığını belirtti.

Teklif hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi ödemesini öngörüyor. Bu rakam cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 oranında bir prim içeriyor.

GameStop yönetimi bu iddialı girişimiyle perakende dünyasında dengeleri tamamen değiştirmeyi planlıyor.

20 MİLYAR BORÇLA ATILIM YAPACAK

Satın alma işleminin finansal detayları ortaya çıktı. TD Bank bu devasa anlaşma için 20 milyar dolara kadar borç finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

GameStop ayrıca bilançosunda bulunan 9 milyar dolarlık nakit rezervini de bu işlem için kullanmayı hedefliyor.

Geri kalan tutarın karşılanması için Orta Doğulu varlık fonları gibi dış yatırımcılarla iş birliği yapılması gündeme gelebilir.

Cohen fiziksel mağaza ağı ile eBay operasyonlarını birleştirerek maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

Bu plana göre GameStop mağazaları eBay ürünleri için toplama ve dağıtım noktaları olarak hizmet verecek.

'YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK ŞİRKET OLACAK'

Cohen kendi vizyonunu "eBay çok daha değerli bir noktada olmalı ve kesinlikle olacak. Ben eBay şirketini yüz milyarlarca dolar değerinde devasa bir yapıya dönüştürmeyi düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.

Birleşme gerçekleşirse Cohen yeni oluşumda CEO olarak görev yapacak. Bu görev karşılığında herhangi bir maaş almayacağını ve sadece şirketin performansına dayalı bir kazanç modeli benimseyeceğini söylüyor.

CEO, eBay konusundaki güvenini "Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki eBay işini yönetmek için benden daha vasıflı hiç kimse yok" sözleriyle vurguladı.