Siber güvenlik uzmanları, korsanların ele geçirdiği uzantıları açıkladı. Açıklanan tarayıcıları derhal bilgisayarlardan kaldırılmasını öneren uzmanları, bunları ciddi tehlikelere neden olacağını belirtti. Korsanlar 16 farklı tarayıcı uzantısını ele geçirerek kötü kodlar ekledi. Amaç ise kullanıcıların verilerini çalmak ve sahte reklam gelirleri elde etmek.
İŞTE BİLGİSAYARLARDAN KALDIRILMASI GEREKEN UZANTILAR
Blipshot
Emojiler
YouTube için Renk Değiştirici
YouTube için Video Efektleri
Chrome için Ses Geliştirici
Temalar ve YouTube Resim içinde Resim
Chrome için Mike Adblock
Süper Karanlık Mod
Emoji Klavyesi Emojileri
Chrome için Adblocker, Adblock for You, Chrome için Adblock
Nimble Capture, KProxy ve Page Refresh
Wistia Video Downloader
Siber güvenlik uzmanları bu listede bulunan eklentilerin derhal silinmesini önerdi. Korsanlar, bu yöntemler kullanıcı verilerini çalmasına ve web sitelere kötü amaçlı kodlar ekleyerek bu sayede, arama motorlarında sahte tıklanmalarla gelir etmek istiyorlar.