Siber güvenlik uzmanları, korsanların ele geçirdiği uzantıları açıkladı. Açıklanan tarayıcıları derhal bilgisayarlardan kaldırılmasını öneren uzmanları, bunları ciddi tehlikelere neden olacağını belirtti. Korsanlar 16 farklı tarayıcı uzantısını ele geçirerek kötü kodlar ekledi. Amaç ise kullanıcıların verilerini çalmak ve sahte reklam gelirleri elde etmek.

İŞTE BİLGİSAYARLARDAN KALDIRILMASI GEREKEN UZANTILAR

Blipshot

Emojiler

YouTube için Renk Değiştirici

YouTube için Video Efektleri

Chrome için Ses Geliştirici

Temalar ve YouTube Resim içinde Resim

Chrome için Mike Adblock

Süper Karanlık Mod

Emoji Klavyesi Emojileri

Chrome için Adblocker, Adblock for You, Chrome için Adblock

Nimble Capture, KProxy ve Page Refresh

Wistia Video Downloader

Siber güvenlik uzmanları bu listede bulunan eklentilerin derhal silinmesini önerdi. Korsanlar, bu yöntemler kullanıcı verilerini çalmasına ve web sitelere kötü amaçlı kodlar ekleyerek bu sayede, arama motorlarında sahte tıklanmalarla gelir etmek istiyorlar.