Geliştirilen yöntem, özellikle bilgisayarların verileri belleğe yazma ve bellekten okuma süreçlerine odaklanıyor. Geleneksel elektronik sistemlerin hız sınırlarını aşmayı amaçlayan çalışma, ışığın son derece kısa sürelerde gerçekleştirebildiği işlemlerden yararlanıyor.

LAZER IŞIĞIYLA VERİ YAZMAYI BAŞARDILAR

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego kampüsünde çalışan araştırmacılar, özel olarak şekillendirdikleri lazer ışınlarıyla manyetik malzemelerdeki veri kayıt durumunu değiştirmeyi başardı. Geleneksel yöntemlerde bu işlem manyetik alanlarla gerçekleştirilirken yeni teknikte ışık kullanılıyor.

Araştırmacılar, platin ve kobalttan oluşan dokuz katmanlı bir malzemede yöntemin çalıştığını gösterdi. Daha önce benzer deneylerde üç katmandan kalın yapılarda başarı sağlanamıyordu.

Yeni yöntemin geleneksel manyetik anahtarlama tekniklerinden bin kattan fazla hızlı çalışabilme potansiyeli bulunuyor. Ayrıca daha küçük alanlara daha fazla veri kaydedilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

BİLGİSAYARLARDA YENİ DÖNEMİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Geliştirilen teknoloji, gelecekte daha hızlı ve daha az enerji tüketen bellek sistemlerinin üretilmesini mümkün kılabilir. Özellikle veri depolama kapasitesinin artırılması ve cihazların küçültülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak sistem henüz günlük bilgisayarlarda kullanılabilecek aşamada değil. Deneylerde kullanılan özel lazerlerin bilgisayar çiplerine yerleştirilmesi teknik zorluklar taşıyor.

Araştırmacılar şimdi lazer ışınlarını daha da küçülterek yöntemi elektronik cihazlara uyarlamanın yollarını araştırıyor. Çalışmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.