ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri, çalışanlarının mesai başlamadan önce bilgisayarlarını açmak ve gerekli programlara giriş yapmak için harcadıkları sürenin karşılığını ödemediği gerekçesiyle uzlaşmaya gitti. Anlaşma kapsamında 1.021 çalışana toplam 906 bin dolardan (45 milyon 913 bin lira) fazla geriye dönük ödeme yapılacak. Ayrıca çalışanlara her vardiyanın başında bilgisayarlarını hazırlamaları için 5 dakikalık ücretli süre tanınacak.

Çağrı merkezlerinde görev yapan çalışanlar, hasta çağrılarını yanıtlamaya başlamadan önce bilgisayarlarını açmak ve iş için gerekli tüm uygulamalara giriş yapmak zorunda. Ancak Mayo Clinic'in randevu personeli, bu işlemleri mesai saatleri dışında gerçekleştirdiklerini ve karşılığında ücret almadıklarını belirterek şikayette bulundu.

Minnesota Başsavcılığının mahkemeye sunduğu dosyaya göre çalışanlar, her vardiyanın başında ve yemek molasından döndüklerinde bilgisayarlarını yeniden hazırlamak zorunda kalıyordu. Üstelik Mayo Clinic, çalışma sürelerini en yakın 15 dakikaya yuvarlıyordu. Eyalet yönetimi, bu uygulamanın çalışanların hak ettikleri ücretin bir bölümünü kaybetmelerine yol açtığını savundu.

1.021 ÇALIŞANA GERİYE DÖNÜK ÖDEME

Mayo Clinic, eyaletin değerlendirmesine katılmadığını açıklasa da dava sürecini sürdürmek yerine çalışanlara ödeme yapmayı tercih ederek uzlaşmaya vardı. Kurum, Mayıs 2026'da hasta ziyaretlerini durdurarak bilgisayarların hazırlanması için harcanan süreyi ücretlendirmeye başlamıştı. Yeni anlaşmayla bu uygulama kalıcı hale getirildi.

Anlaşma kapsamında Temmuz 2024 ile Mayıs 2026 arasındaki çalışma dönemini kapsayan geriye dönük ödemeler, toplam 1.021 çalışanı ilgilendiriyor. Her çalışana, saatlik ücretleri üzerinden vardiya başına 5,41 dakikalık ödeme yapılacak.

Bu sürenin 4,41 dakikası, çalışma saatlerinin 15 dakikalık dilimlere yuvarlanmasından kaynaklanan kaybı telafi etmek için hesaplandı. Böylece çalışan başına, vergiler kesilmeden önce ortalama 890 dolara yakın ödeme yapılması bekleniyor.

Anlaşma şartlarına göre Mayo Clinic, söz konusu uygulamayı yeniden eski haline getirirse 100 bin dolar ceza ödemek zorunda kalabilecek.

BAŞSAVCIDAN DİĞER İŞVERENLERE UYARI

Dava, çalışanların şikayetlerini 2025 yılında Minnesota Başsavcısı Keith Ellison'ın ofisine iletmesiyle başladı. Ellison, pazartesi günü anlaşmayı duyururken diğer işverenlere de uyarıda bulundu. Başsavcı, iş yerinde bulunan veya işle ilgili görevleri yerine getiren çalışanların bu sürelerinin çalışma saatleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Benzer bir anlaşmazlık geçen yıl Bank of America'nın da gündemine gelmişti. Bankanın eski bir analisti, uzaktan çalışan personelin ücretli vardiyaları başlamadan önce Windows, VPN ve parola girişleri için günde 30 dakikaya kadar zaman harcadığını, ancak bu sürenin karşılığını alamadığını ileri sürerek dava açmıştı.

Law360'ın haberine göre banka, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin 500 dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma, nisan ayında hakim tarafından onaylandı.

FEDERAL YÖNERGELER DE ÇALIŞANLARI DESTEKLİYOR

ABD Çalışma Bakanlığının 2008 yılında yayımladığı çağrı merkezi bilgilendirme notu da bilgisayarların açılması ve iş için gerekli uygulamaların yüklenmesi işlemlerini ücretlendirilmesi gereken çalışma süresine örnek gösteriyor.

Bu düzenleme, çalışanların görevlerini yerine getirebilmek için bilgisayar başında harcadıkları hazırlık süresinin de mesai kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.