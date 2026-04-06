Leatherhead Food Research'ün bilimsel direktörü Dr. Paul Berryman, 4.000'den fazla gıdaya ilişkin sağlık iddiasını tek tek inceledi ve bunları bilimsel kanıtlarla desteklenen 222 sonuca indirgeledi. Bu kapsamlı analizin çıktısı ise şaşırtıcı derecede somut oldu: Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılayan, 3 çeşitten oluşan eksiksiz bir menü.

Meze: Somon ve Zeytinyağlı Salata

Dr. Berryman'ın önerdiği menü, zeytinyağıyla tatlandırılmış bir salatayla servis edilen somon terrine ile açılıyor.

Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengin bir balık. Bu yağ asitleri iltihabı azaltıyor, beyin fonksiyonlarını destekliyor, kalp sağlığına katkıda bulunuyor ve kas gücünü artırabiliyor. Zeytinyağı ise polifenoller açısından güçlü bir kaynak; bu bitkisel bileşikler pek çok sağlık yararıyla ilişkilendiriliyor.

Ana Yemek: Tavuklu Mercimek Güveci

Ana yemek olarak tavuklu mercimek güveci öneriliyor. Hem hayvansal hem bitkisel protein içeren bu yemek, kas ve kemik sağlığını destekliyor. Sebzeler ve baklagillerin katkısıyla da bol miktarda lif sunuyor.

Lifin önemi küçümsenmemeli: Sindirim sağlığını düzenleyen lif, kolesterol ve kan şekeri düzeylerinin dengede kalmasına yardımcı oluyor; kanser ve diyabet gibi hastalıkların riskini azaltmaya da katkıda bulunuyor.

Tatlı: Probiyotikli Yoğurt ve Ceviz

Sağlıklı beslenmenin tatlıyı dışladığı düşüncesi artık geçerliliğini yitiriyor. Dr. Berryman'ın menüsü, bağırsak dostu probiyotikler, kalsiyum ve protein açısından zengin canlı yoğurttan yapılan bir puding ile son buluyor. Tatlıya ceviz eşlik ediyor; yüksek oranda sağlıklı yağ, vitamin ve antioksidan içeren ceviz, gerçek anlamda bir süper gıda olarak değerlendiriliyor.

Bu menü protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra vitamin ve mineraller gibi temel mikro besinleri de dengeli biçimde sunuyor. Dr. Berryman konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: "Sağlıklı yiyecekler sıkıcı olmak zorunda değil."

Uzman, bu üç çeşitlik menünün her gün ya da aynı şekilde tekrarlanması gerektiğini savunmuyor. Ancak bilimsel kanıtlarla desteklenen bu menünün, daha sağlıklı beslenmek isteyenler için sağlam bir başlangıç noktası sunduğunu vurguluyor