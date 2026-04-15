Okyanusların en derin noktalarında yapılan keşifler, bilim dünyasını sarsmaya devam ediyor. Japonya açıklarında, Pasifik Okyanusu’nda yer alan derin deniz çukurlarında yürütülen son araştırmalarda, bilim insanları şimdiye kadar bilinen hiçbir canlı grubuna ait olmayan gizemli bir organizma ile karşılaştı.

Yaklaşık 9 bin metreden daha derinde görüntülenen bu canlı, araştırma ekibinin kameralarına iki kez yakalandı. Yavaşça süzülen bu tuhaf organizma, ilk bakışta deniz hıyarı ya da deniz tavşanını andırsa da yapılan incelemeler bu benzerliğin yüzeysel olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, canlıyı geçici olarak 'tanımlanamayan hayvan' anlamına gelen bir kategoriye yerleştirdi. Ancak yapılan detaylı analizlere rağmen, bu organizmanın mevcut hiçbir hayvan şubesine (phylum) ait olmadığı belirtildi.

Araştırma kapsamında yalnızca bu gizemli canlı değil, aynı zamanda derin deniz ekosistemine dair birçok çarpıcı gözlem de kaydedildi. Bilim insanları, binlerce metre derinlikte geniş alanlara yayılan deniz zambakları topluluklarını, etçil süngerleri ve şimdiye kadar kaydedilmiş en derin noktada yaşayan balıkları da görüntüledi.

Uzmanlara göre bu keşif, okyanusların en derin bölgelerinde hâlâ ne kadar az şey bilindiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya üzerindeki en zorlu yaşam alanlarından biri olan bu bölgelerde, bilim dünyasının henüz tanımlayamadığı pek çok canlı türünün bulunabileceği düşünülüyor.