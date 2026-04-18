Günümüzde besin seçeneklerinin sonsuzluğu, "Hangisi daha faydalı?" sorusunu da beraberinde getiriyor. Protein, lif ve vitamin dengesini en ideal şekilde sunan gıdaları bulmak için kollarını sıvayan bilim insanları, 1.000'den fazla gıdayı çiğ haliyle mercek altına aldı. Yapılan kapsamlı analizler sonucunda, günlük besin ihtiyacını en yüksek verimle karşılayan yedi özel besin ön plana çıktı.
Yediğiniz her lokmanın sağlığınız üzerinde bir imzası var. Peki, hangi imzalar daha kalıcı ve koruyucu? Araştırmacılar, çiğ gıdalar üzerinde yaptıkları devasa laboratuvar incelemeleriyle beslenme piramidinin gizli kahramanlarını gün yüzüne çıkardı. Listede yer alan bazı isimler mutfaklarımızın demirbaşıyken, bazıları ise bugüne kadar değerini bilemediğimiz "çöpe giden" hazinelerden oluşuyor. İşte kalkan görevi gören bu yedi besin...
Badem
Sadece bir kuruyemiş değil, bir kolon koruyucu! Badem, kötü kolesterolü düşürüp kalbi korurken, içerdiği bütirat sayesinde bağırsak duvarını güçlendiriyor. Uzmanlar uyarıyor: Düzenli tüketimi sindirimi hızlandırıyor ve hücre emilimini artırıyor.
Pazı
Ege ve Akdeniz’in bu mucizevi yaprağı, içindeki betalain ve nitratlar sayesinde tam bir damar dostu. Kan basıncını dengeleyen ve sinir hücrelerini yaşlanmaya karşı koruyan pazıyı, besin değerini kaybetmemesi için çok az pişirerek tüketmeniz öneriliyor.
Su Teresi
Listenin en şaşırtıcı üyelerinden biri olan su teresi, 2018'de "en iyi antidepresan bitki" seçildi. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan fenetil izotiyosiyanat bileşiği bakımından zengin olan bu yeşillik, bağışıklık sistemini de çelik gibi yapıyor.
Günün Trend Haberleri
Pancar Yaprağı
Çoğu zaman kesip attığımız pancar yaprakları, aslında kökünden daha fazla mineral ve protein içeriyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşüren ve DNA'yı hasara karşı koruyan bu yapraklar, özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı savunma kalkanı oluşturuyor.
Chia Tohumu
Omega-3 deposu bu minik devlerden tam verim almak için bir sır var: Öğütmek! Bütün olarak yendiğinde sindirilmeden vücuttan atılabilen chia tohumları, öğütülerek tüketildiğinde kalp ve karaciğeri koruyan yağlarını tamamen vücuda bırakıyor.
Kabak Çekirdeği
2025 yılına ait yeni bir çalışma, kabak çekirdeğinin hafıza ve bilişsel yetenekler üzerindeki etkisini kanıtladı. Üstelik bir püf noktası daha: Kavrulmuş kabak çekirdeği, hücre duvarları parçalandığı için antioksidanları daha hızlı serbest bırakıyor ve kaygıyı azaltıyor.
Karahindiba Yaprağı
Yol kenarlarında bile bulabileceğiniz bu mütevazı bitki, aslında ödem attırıcı ve kanser önleyici bir güç merkezi. A'dan K'ya kadar geniş bir vitamin yelpazesine sahip olan karahindiba, salatalara eklendiğinde vücudu toksinlerden arındıran bir detoks etkisine sahip.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.