Teksas merkezli dev biyobilim firması, uçamayan bu kuşun kendine özgü yüz ve vücut özelliklerini belirleyen genetik değişiklikleri tespit etmek amacıyla yeni geliştirilen bir yapay zeka platformunu kullandı.

Dodo’nun genom dizilim analizinde son safhaya geldiklerini belirten araştırmacılar, türün yaşayan en yakın akrabası olan Güneydoğu Asya’daki Nikobar güvercinine bu genetik özellikleri kazandırmayı hedefliyor.

Şirket, yürütülen teknolojik çalışmalar sayesinde genetik düzenlemelerin istenen sonuçları verip vermediğini test etme süresinin ciddi oranda kısaldığını ifade ederken, ilk Dodo yavrusunun ne zaman yumurtadan çıkacağına dair henüz net bir takvim paylaşmadı.

DİĞER HAYVANLARI DA GERİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Daha önce gri kurt genlerini düzenleyerek korkunç kurdu (dire wolf) geri getirdiğini iddia eden şirket; Dodo’nun yanı sıra mavi antilop, yünlü mamut, Tazmanya kaplanı ve 3,5 metrelik dev moa kuşunu da ekosisteme kazandırmayı planlıyor.

EN SON 1662 YILINDA GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 1 metre boyunda ve 22,5 kilo ağırlığında olan ve en son 1662 yılında görülen Dodo kuşu başarılı bir şekilde klonlanıp üretilirse, tek ana vatanı olan Hint Okyanusu'ndaki Mauritius adasına geri gönderilecek.

Colossal CEO'su Ben Lamm, Dodo'nun insanların yol açtığı yok oluşun dünyadaki en bilinen simgesi olduğunu vurgulayarak onu geri getirmenin yok oluşun kalıcı olmadığını göstereceğini söyledi. Mauritius hükümeti ve doğa koruma örgütleriyle ortak yürütülen bu proje kapsamında adanın istilacı yırtıcılardan temizlenmesi ve habitatın restore edilmesi planlanıyor; böylece çalışmalar sadece Dodo’ya değil, adada yaşayan diğer yerli türlere de yaşam alanı sağlayacak.