Her şey 2018 yılında bir annenin, iki yaşındaki ikiz oğullarına babalık testi yaptırmak için Kolombiya Ulusal Üniversitesi'ne başvurmasıyla başladı. Laboratuvar çalışanları, standart prosedürleri uygulayarak çocukların genetik haritasını incelediğinde gözlerine inanamadı. İlk sonuçlar o kadar sarsıcıydı ki uzmanlar herhangi bir hata ihtimaline karşı testi en başından itibaren tekrarladı. Ancak sonuç değişmedi: İkizlerin annesi aynıydı ama biyolojik babaları farklı kişilerdi. Tıp dilinde "heteropaternal süperfekondasyon" olarak adlandırılan bu olay, daha önce sadece teorik olarak bilinen ya da çok nadir raporlanan bir durum olduğu için araştırma ekibi tarafından derinlemesine incelemeye alındı.

DOKTORLAR BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜ

Bilim insanları bu gizemi çözmek için DNA'nın en küçük parçalarını analiz eden gelişmiş teknolojilerden yararlandı. Laboratuvar direktörü Profesör William Usaquén ve ekibi, çocuklardan, anneden ve baba adayından alınan örneklerdeki genetik işaretleri tek tek karşılaştırdı. Özel cihazlar ve kimyasal işlemlerle DNA’yı diğer bileşenlerden ayıran uzmanlar, genetik dizilimleri sayısal verilere dönüştürerek bir tür kimlik eşleştirmesi yaptı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, baba adayının DNA’sının çocuklardan sadece biriyle eşleştiği, diğeriyle ise hiçbir bağının olmadığı kesinleşti. Laboratuvar yetkilileri, meslek hayatları boyunca ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek olayın benzersizliğini vurguladı.

GERÇEKLEŞMESİ MİLYONDA BİR İHTİMAL

Bu olağanüstü durumun gerçekleşebilmesi için pek çok düşük ihtimalin aynı anda bir araya gelmesi gerekiyor. Normal şartlarda bir kadın her ay tek bir yumurta üretirken, bu vakada "poliovulasyon" denilen durum gerçekleşiyor ve aynı döngü içerisinde birden fazla yumurta salınıyor. Mucizenin tamamlanması için ise kadının çok kısa bir zaman dilimi içinde, yani yumurtalar canlılığını yitirmeden önce iki farklı partnerle ilişkiye girmesi ve her iki yumurtanın da farklı spermler tarafından döllenmesi gerekiyor. Bir yumurtanın ömrünün 24 saatten daha az olduğu düşünüldüğünde, bu zamanlamanın ne kadar hassas olduğu daha net anlaşılıyor.

Bilim insanları bu tür vakaların aslında sanılandan biraz daha fazla olabileceğini ancak çoğu insanın babalık testi yaptırmadığı için gerçeğin gizli kaldığını düşünüyor. Günümüzde genetik testlerin daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, gelecekte bu tip biyolojik sürprizlerin daha sık gün yüzüne çıkabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar konunun tıbbi boyutuyla ilgilense de etik kurallar gereği kişilerin özel hayatlarına dair detayları saklı tutarak, bu nadir doğa olayını sadece bilimsel bir başarı ve keşif olarak değerlendirmeye devam ediyor.