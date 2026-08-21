Beyin kanseriyle mücadelede çığır açacak tarihi bir keşfe imza atıldı. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, kafatası kemik iliğinin içinde, tıpkı bir "eğitim kampı" gibi çalışan bağımsız bağışıklık merkezleri keşfetti.

Saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırmaya göre, savunma hücrelerini doğrudan kafatasının içinde eğitip çoğaltan bu gizli yapı, vücudun uzak noktalarından takviye beklemeden tehlikelere karşı anında müdahale başlatıyor.

Keşfin en heyecan verici yanı ise bu mekanizmanın dışarıdan yönlendirilebilmesi.

Kafa derisinin altına uygulanan özel bir hydrojel sayesinde, tümörleri temizlemek için yapılan ağır ameliyatlara gerek kalmadan beyin kanseriyle savaşmak mümkün hale gelebilir.

MİKROSKOPİK KANALLARDAN DEV KEŞFE

Bilim ekibi, daha önceki araştırmalarında beyin dokusundan başlayıp kafatasına kadar uzanan minik kanallar tespit etmişti. Bu kanalları floresan izleyici proteinlerle takip eden araştırmacılar, moleküllerin izini nöronlardan kafatası kemik iliğine kadar sürdü.

Elde edilen veriler, kafatasının içinde tıpkı lenf düğümlerine benzeyen ve sadece beyne hizmet eden özel savunma karakolları bulunduğunu kanıtladı. Çalışmanın başyazarı Jang Hyun Park, "Sağlıklı kemik iliğinde daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Karmaşık bir beynin kendini korumak için kendi özelleşmiş bağışıklık organına ihtiyaç duyması inanılmaz bir keşif" ifadelerini kullandı.

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Araştırmacılar yeni keşfedilen bu organın gücünü, en agresif beyin kanseri türlerinden biri olan glioma üzerinde test etti:

Sistem engellendiğinde: Kafatası lenfoid yapıları bozulan farelerde tümörlerin çok daha hızlı yayıldığı ve hayatta kalma oranının düştüğü görüldü.

Sistem desteklendiğinde: Kafa derisi altına bağışıklığı artırıcı protein karışımı içeren hidrojel enjekte edilen farelerde ise kafatası karakolları adeta "alarm durumuna" geçti. Kanserle çok daha güçlü savaşan farelerin yaşama oranı belirgin şekilde arttı.

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Çalışma şimdilik fareler üzerinde yürütülmüş olsa da bilim insanları insan kafatasında da benzer bir mekanizmanın çalıştığına dair güçlü bulgulara sahip.

Daha önce insan kafatası kemik iliğinde tespit edilen foliküler T hücreleri, bu savunma karakollarının bizim kafamızın içinde de gizleniyor olabileceğini gösteriyor.

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Çalışmanın kıdemli yazarı ve beyin immünoloğu Jonathan Kipnis, bu keşfin nöroimmünoloji dünyasındaki tüm bilinenleri temelden değiştirdiğini vurguluyor.

Kafatasının sadece koruyucu bir kemik kılıfı değil, aktif bir savunma merkezi olduğunu belirten Kipnis; yeni yöntemin sadece kanserde değil, Alzheimer, Parkinson, Şizofreni ve Uzun COVID gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili birçok nörolojik hastalığın tedavisinde de büyük yan etkiler yaratmadan doğrudan kafatası üzerinden uygulanabileceğini müjdeledi.