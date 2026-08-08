HASTALIKLARA UMUT Bilim insanları ilk kez yapay zekayı kullanarak tamamen yeni virüs türleri yarattı. Üretilen 16 yeni virüsün bakterileri enfekte etmek üzere tasarlandığı, insanlara tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Araştırmacılar gelişmenin, hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabileceğini söyledi. BİYOLOJİK SİLAH TEHDİDİ Araştırma ekibinde yer almayan sentetik biyolog Patrick Cai, “Bu çok önemli bir dönüm noktası” dedi. Bu gelişme büyük umutlar doğururken, yapay zekanın ölümcül zehirlerden pandemilere kadar yeni nesil biyolojik silahların yaratılmasına imkan tanıyabileceği endişesini artırdı.

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