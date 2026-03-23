Vezüv Yanardağı’nın külleri altında kalan Pompeii, sadece günlük yaşamı değil, tarihin en gizemli savaş teknolojilerini de gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Campania Üniversitesi’nden Profesör Adriana Rossi liderliğindeki ekip, kentin kuzey surlarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir bulguya rastladı.

Surlardaki Gizemli İzler: Tesadüf Değil, Mühendislik Harikası!

Kentin Herculaneum kapısı yakınlarındaki tahkimatlarda, sistematik ve radyal kümeler halinde dizilmiş darbe desenleri tespit edildi. MÖ 89 yılında Roma generali Sulla’nın kuşatması sırasında oluşan bu izler, standart ok atışlarından çok farklıydı.

Yapılan 3D lazer tarama analizleri, taş bloklardaki dört köşeli (quadrangular) oyukların, şaşırtıcı bir düzenle ve seri şekilde açıldığını kanıtladı. Bu durum tek bir anlama geliyor: Antik dünyanın ilk otomatik silahı sahaya indi.

Polybolos: Mekanik Bir Canavar

Arkeologların "Antik dönemin makineli tüfeği" olarak adlandırdığı bu cihazın adı Polybolos. İskenderiyeli mühendis Dionysius tarafından icat edilen bu efsanevi silah, dönemine göre imkansız görülen özelliklere sahipti:

Zincir Tahrik Sistemi: Okları otomatik olarak hazneye doldurabiliyordu.

Dişli Düzeneği: Kesintisiz ve seri fırlatma imkanı sağlıyordu.

Mekanik Seri Atış: Modern otomatik silahların çalışma mantığıyla çalışan ilk antik düzenek.

Efsane Gerçek Oldu

Bugüne kadar sadece tarihçi Bizanslı Philo’nun metinlerinde bir "tasarım" olarak bilinen Polybolos'un gerçekte kullanılıp kullanılmadığı bir tartışma konusuydu. Pompeii’deki bu bulgular, Roma lejyonlarının bu sofistike silahı aktif bir savaş aracı olarak kullandığını kanıtlayan tarihteki ilk somut veri oldu.

Savaş Teknolojisi Yeniden Yazılıyor

Rossi ve ekibi, şimdi bu darbe verilerini antik metinlerle çaprazlayarak Polybolos’un çalışan bir sanal modelini (3D simülasyon) inşa ediyor. Bu keşif, antik askeri teknolojinin sandığımızdan çok daha ileri bir seviyede olduğunu ve tarihin tozlu raflarındaki "kağıt üzerindeki icatların" aslında kanlı savaş meydanlarında bizzat yer aldığını gösteriyor.