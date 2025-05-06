Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden çok dikkat çekici bir görüntü paylaştı. Teleskop, gökyüzünde yalnızca Ay’ın beşte biri kadar yer kaplayan bir bölgeye odaklanarak, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi.

GEÇMİŞE BÜYÜK BİR PENCERE

Paylaşılan görseldeki ışık noktalarının büyük çoğunluğunu yıldızlar değil, farklı büyüklükte ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor. Bu galaksiler, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıllık geçmişine dair önemli bilgiler sunarak kozmik zaman çizelgesinde geriye doğru bir pencere açıyor.

HER BİRİ BİR GALAKSİ

Chandra X-Işını Gözlemevi'nden elde edilen verilerle birleştirilen görüntüler, karedeki en büyük yapı olarak bir galaksi kümesini işaret ediyor.