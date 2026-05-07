Eski bir NASA çalışanı ve deniz bilimleri uzmanı olan Dr. Ingrid Honkala, bilim dünyasını hayretler içinde bırakan bir iddiayla gündeme geldi. Hayatı boyunca tam üç kez "flatline" (kalp durması) yaşayan 55 yaşındaki bilim insanı, her seferinde fiziksel sınırların ötesine geçtiğini ve her defasında dünyaya ruhsal olarak yeniden doğduğunu iddia ediyor.

"FİZİKSEL BEDENİM KABUK GİBİ KALDI"

Bogotá doğumlu olan ve hem NASA hem de ABD Donanması için önemli çalışmalara imza atan Honkala, ilk deneyimini henüz iki yaşındayken yaşadı. Evlerindeki buz gibi su dolu bir tanka düşen küçük Ingrid, annesi yetişip onu hayata döndürene kadar geçen sürede "öteki tarafı" deneyimlediğini söylüyor. Honkala, o anları şu sözlerle tarif ediyor:

"Panik yerini derin bir huzura bıraktı. Bilincimin bedenimden ayrıldığını hissettim. Artık bir çocuk değil, saf bir ışık ve farkındalık alanıydım. Zaman algısı tamamen yok olmuştu."

BİLİM VE MANEVİYATIN KESİŞTİĞİ NOKTA

Honkala'ya göre bu deneyimler birer halüsinasyon değil; aksine, gerçekliğin çok daha derin bir katmanı. Bilim insanı, bu yaşadıklarının ardından hayata her dönüşünde kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ve bu ruhsal uyanışın onu bilime daha fazla ittiğini belirtiyor. Honkala üç büyük deneyimini şöyle açıklıyor:

2 Yaşında: Su tankına düşerek boğulma tehlikesi.

25 Yaşında: Şiddetli bir motosiklet kazası.

52 Yaşında: Ameliyat sırasında tansiyonun sıfıra düşmesi.

"METAFİZİKSEL SİNYAL GÖNDERDİM"

Dr. Honkala’nın en çarpıcı iddiası ise iki yaşındayken yaşadığı olayla ilgili. Su tankında cansız yatarken, o sırada işe gitmekte olan annesini "gördüğünü" ve ona zihinsel bir yardım çağrısı gönderdiğini iddia ediyor. Annesinin de bu sinyali alıp eve geri dönmesi, yıllar sonra ikilinin anlatımları birleştirildiğinde birebir örtüşen bir mucize olarak kayıtlara geçmiş.

BİR SON DEĞİL BİR GEÇİŞ

Bilim dünyası bu tür yakın ölüm deneyimlerini (NDE) genellikle beynin oksijensiz kalmasına bağlı bir savunma mekanizması olarak görse de, Honkala buna katılmıyor. Eski NASA bilim insanı, bilincin sadece beyin tarafından üretilen bir şey olmadığını, evrenin temel bir parçası olduğunu savunuyor.

Honkala'ya göre ölümün tanımı korkulacak bir son değil, bir geçiş süreci, bireysel izolasyondan kurtulup evrensel bütünlükle birleşme hali ve de fiziksel form aracılığıyla yaşamı deneyimleyen bilincin özgürleşmesi.

Şu an "Dying To See The Light" (Işığı Görmek İçin Ölmek) kitabıyla deneyimlerini paylaşan Honkala, artık ölümden korkmadığını ve her seferinde bu dünyaya yeni bir bilinçle yeniden doğduğunu vurguluyor.