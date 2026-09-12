Merkür'ün küçülme hızının önceki tahminlerin %30 üzerinde olduğu, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden (DLR) bilim insanları tarafından bildirildi. Gezegenin çapının 23 kilometre daha küçülmüş olabileceği değerlendirmesi, Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

"GERÇEK BOYUT GİZLENMİŞ OLABİLİR"

Araştırmanın baş yazarı ve misyonda yer alan Gaku Nishiyama, lazer cihazının gezegenin iç kısmındaki soğuma nedeniyle ne kadar küçüldüğünü doğrulaması gerektiğini söyledi. Araştırmacılar, çarpma kraterlerinden fırlayan kalıntılarla sürekli yeniden şekillenen engebeli yüzeyin, küçülmenin gerçek boyutunu gizlemiş olabileceğini belirtiyor.

Yaklaşık 4 bin 900 kilometre genişlikliğinde olan Merkür için 23 kilometrelik bir fark önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor. Nishiyama'nın ekibi, 2010'lu yıllarda NASA'nın Messenger uzay aracından elde edilen ölçümlere dayanılan tahminlerin aksine, küçülmenin daha fazla olabileceğini vurguluyor.

Güneş Sistemi'nin en küçük ve Güneş'ye en yakın gezegeni, 4,5 milyar yıl önce oluşmasından bu yana küçülüyor. Sıcak demir çekirdeği, manto ve kabukla birlikte soğuyup büzülürken, yüzey yeni ve daha küçük boyutuna uyum sağlamak için kuşak gibi sıkışıyor.

Haber, Avrupa ve Japonya'ya ait BepiColombo uzay aracının seyir platformundan ayrılarak Merkür'ye doğru ilerlemesinden bir hafta sonra geldi. Kasım ayında Merkür'n yörüngesine girmesi beklenen BepiColombo, ayrılarak gezegeni daha kapsamlı inceleyecek.

Merkür'ün bugüne kadar sadece bir başka uzay aracı ziyaret etti: NASA'nın 1970'lerde gönderdiği Mariner 10. Yeni araştırma, geçmiş verilerin gezegenin gerçek küçülme hızını tam olarak yansıtmadığını gösteriyor.