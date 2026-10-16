Aile içinde yıllardır süregelen "Anne ve babam kardeşimi benden daha çok seviyor" tartışmasına bilim son noktayı koydu. Ebeveynlerin çocukları arasında ayrım yapmadığı ve hepsini eşit sevdiği yönündeki genel kabul, yapılan geniş kapsamlı araştırmalarla yerle bir oldu. Uzmanlar, ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun gizlice bir çocuğu diğerlerinden daha önde tuttuğunu ve bu durumun tesadüf olmadığını ortaya çıkardı.

AİLENİN EN SEVDİĞİ ÇOCUK BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Sosyologlar ve psikologlar tarafından yürütülen çalışmalarda, ebeveynlerin %70'inden fazlasının bir "favori çocuk" sahibi olduğu belirlendi. Her ne kadar pek çok anne ve baba bu durumu açıkça itiraf etmekten kaçınsa da uygulanan derinlemesine testler ve davranış analizleri, gizli tercihin varlığını net bir şekilde ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre ebeveynlerin çocuklarına duyduğu ilgi ve şefkat duygusu sanıldığı gibi eşit dağılmıyor.

EN ÇOK HANGİ ÇOCUK SEVİLİYOR?

Araştırmadaki en çarpıcı ayrıntı ise favori çocuğun belirlenmesinde rol oynayan kriterler oldu. Sanılanın aksine en küçük çocuk her zaman ilk sırada yer almıyor. Çalışmalar, anne ve babaların büyük bir kısmının ilk doğan, yani en büyük çocuğa karşı daha derin ve korumacı bir bağ hissettiğini gösteriyor. Ebeveynliği ilk kez onunla deneyimleyen anne ve babalar, büyük çocukla çok daha güçlü bir özdeşleşme kuruyor. Bunun yanı sıra anne ve babaların kendilerine kişilik olarak en çok benzeyen ya da kendi hayallerini gerçekleştirmeye en yakın gördükleri çocukları bilinçsizce daha çok kayırdığı saptanıyor.

BİLİNÇALTI BİR MEKANİZMA

Psikologlar, bu durumun ebeveynlerin kötü niyetli olmasından kaynaklanmadığını, tamamen insani ve bilinçaltı mekanizmalarla şekillendiğini belirtiyor. Ancak uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor. Ebeveynler bu duygusal tercihi hissetseler bile, bunu davranışlarına yansıtmamak ve çocuklar arasında gözle görülür bir adaletsizlik yaratmamak için ekstra çaba sarf etmek zorunda. Aksi takdirde, gözden kaçan bu küçük farklar kardeşler arasında ömür boyu sürecek derin rekabet ve kırgınlıklara yol açabiliyor.