Modern biyogerontoloji, yaşlanmanın hücresel ve moleküler düzeydeki belirteçlerini tersine çevirmek adına gen terapilerinden senolitik ajanlara kadar geniş bir yelpazede çözümler üretmeye odaklanmıştır. Ancak NPJ Ageing dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir simülasyon çalışması, yaşlanmanın primer dinamikleri tamamen elimine edilse dahi, biyolojik sistemimizin kaçınılamaz bir üst sınıra toslayacağını gösteriyor. Rus araştırmacılar tarafından geliştirilen stokastik ve matematiksel modelleme çerçevesi; tüm sekonder yaşlanma mekanizmalarının inhibe edildiği izole bir senaryoda, insan ömrünün 146 ila 194 yıl arasında kesin bir biyolojik sınıra ulaştığını ortaya koymaktadır.

MODELLEMENİN METADOLOJİSİ AÇIKLANDI

Araştırmacılar, popülasyon hayatta kalma dinamiklerini analiz etmek için artımlı bir modelleme çerçevesi geliştirdiler. Bu modelde, yaşlanmaya ve mortalite oranlarının artışına neden olan kronik ve düşük dereceli sistemik enflamasyon süreçleri tamamen kontrol altına alındı. Aynı şekilde, oksidatif stres kaynaklı serbest radikal üretiminin ve ATP üretim verimsizliğinin önlendiği bir mitokondriyal yapı var sayıldı. Son olarak, bölünmesi durmuş ancak dokuya zarar veren salgılar üreten yaşlı hücrelerin senolitiklerle tamamen temizlendiği ideal bir gelecek simüle edildi. Bu temizliğin ardından modelde, biyolojik sistemin zaman içindeki aşınmasını simüle etmek için tek değişken olarak somatik mutasyon birikimi bırakıldı.

Somatik mutasyonlar; hücre bölünmesi esnasındaki DNA replikasyon hataları, endojen metabolik süreçler ve kaçınılmaz çevresel radyasyon nedeniyle genomda meydana gelen kalıcı nükleotid değişiklikleridir. Gençlik döneminde DNA onarım mekanizmaları bu hasarları yüksek doğrulukla onarır ancak mutasyonların birikim hızı doğrusaldır ve her hücre bölünmesinde genomda kalıcı izler kalır. Bu durum, zamanla hücresel protein haritasının dengesini bozar ve dokusal işlev kaybına yol açar. Bilim dünyası, yaşlanmanın bu temel parçasını tamamen ortadan kaldırmanın mevcut ve öngörülebilir teknolojilerle neredeyse imkansız olduğunu kabul etmektedir.

ORGANA ÖZGÜ KİNETİK ZAYIF HALKALAR

Matematiksel modelin en çarpıcı çıktılarından biri, somatik mutasyon hasarının organ bazında gösterdiği heterojenliktir. Dokuların proliferatif, yani bölünme ve yenilenme kapasitesi, mutasyonel yüke verdikleri yanıtı doğrudan belirler. Beyin ve kalp kası gibi post-mitotik dokular, doğumdan sonra neredeyse hiç bölünmedikleri ve hücresel yenilenmeleri çok kısıtlı olduğu için mutasyonlara karşı yüksek hassasiyet gösterir. Bu organlarda hücreler bölünmediği için mutasyonlar bir seçilim baskısına uğramadan hücre içinde birikir ve kritik esansiyel genler hasar gördüğünde hücre ölerek yeri doldurulamaz bir kayba neden olur.

Buna karşılık karaciğer ve epitel dokular gibi mitotik yapılar, sürekli bölünme ve homeostatik yenilenme kapasitesine sahiptir. Yaşlanan ve fonksiyonunu yitiren hücreler apoptoza zorlanırken yerlerine sağlıklı kök hücre türevleri getirilir. Bu sayede mutasyon yükü doku genelinde uzun süre tolere edilebilir. Geliştirilen model, karaciğer gibi organların mutasyonel hasara karşı yüzyıllarca direnebileceğini, ancak beyin ve kalp gibi post-mitotik ağların sistemik çöküşü tetikleyen asıl zayıf halkalar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, yenilenemeyen dokuların mutasyon yükü nedeniyle havlu atması, tüm vücudun biyolojik saatinin durması için yeterli olmaktadır.

SONUÇ VE ÇIKARIMLAR BELİRLENDİ

Araştırmanın nihai denkleminde, farklı organ simülasyonları tek bir bütüncül organizma modelinde birleştirildiğinde, insan popülasyonunun ortalama yaşam süresi sınırı 146 ila 194 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu süre, günümüzdeki ortalama insan ömrünün neredeyse iki katı anlamına gelse de, ölümsüzlüğün önündeki mutlak sınırı net bir şekilde çizmektedir. Elde edilen bulgular, bugünkü ömrümüzü 80'li yaşlarla sınırlayan sistemik etkenlerin çok güçlü olduğunu, ancak bunlar yok edilse bile somatik mutasyonların tek başına yarattığı entropinin organizmayı maksimum 190 yıl bandında sonlandıracağını kanıtlar niteliktedir.

Araştırmacılar, bu çalışmanın laboratuvarda yapılmış deneysel bir kanıt olmadığının, organların birbiriyle etkileşimine dayalı matematiksel bir varsayım olduğunun altını çiziyor. Sonuç olarak tıp bilimi ne kadar gelişirse gelişsin, biyolojik yazılımımızdaki ufak tefek kopyalama hataları bir gün birikerek sistemin fişini çekmektedir. Gelecekte bu sınırı da aşabilmek, yaşlanmayı geciktiren klasik yöntemlerin ötesine geçerek doğrudan hücre içindeki somatik mutasyonları hatasız şekilde düzeltebilecek canlı içi gen düzenleme teknolojilerinin geliştirilmesine bağlı görünmektedir.