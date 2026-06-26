Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının, bölge tarihinde bugüne kadar kaydedilen en şiddetli sıcaklık dalgası olduğu açıklandı.

World Weather Attribution bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, haziran ayında art arda üç gün boyunca gece ve gündüz nem ile ısı seviyeleri incelendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin güneyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ile 12 santigrat derece üzerinde seyrettiği belirlendi.

Imperial College London'da araştırma görevlisi ve çalışmanın ortak yazarlarından biri olan Theodore Keeping, yüksek sıcaklıkların mevsimin bu kadar erken bir döneminde başlamasının çarpıcı olduğunu ifade etti.

Bu durumun sadece haziran ayı için değil, yılın herhangi bir dönemi için de en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu belirten Keeping, haziran ayının diğer tüm aylardan daha hızlı ısındığını ve bu sıcaklıkların artık düzenli olarak yaşanmasının beklendiğini aktardı.

Araştırma verileri, iklim değişikliğinin sıcaklıkları olması gerekenden daha yüksek seviyelere çıkardığını gösterirken, yeni ortaya çıkan El Niño modelinin bu döngüsel etkide bir rol oynamadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu yoğunlukta bir haziran sıcak dalgasının 50 yıl önce neredeyse imkansız olacağını vurguladı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Imperial College London Profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Friederike Otto ise mevcut duruma ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların doğrudan iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu belirterek, eldeki çözümlerin yeterince hızlı uygulanmadığına dikkat çekti.

Bilim insanları, özellikle yüksek gece sıcaklıklarının ve nem oranının haziran ayındaki bu dalgayı tehlikeli hale getirdiğini aktardı.

Çalışmaya göre, 30 Avrupa ülkesindeki 854 şehrin yüzde 45'inde, ısı stresini ve vücudun terleme yoluyla kendini soğutma yeteneğini ölçen "ıslak termometre küre sıcaklığı" rekorları kırıldı veya kırılması bekleniyor.

Kızılay Kızılhaç İklim Merkezi araştırmacılarından Carolina Pereira da Avrupa'daki insanların sıcaklık risklerine karşı eskisinden daha bilinçli olduğunu ancak farkındalığın tek başına yetmediğini, birçok insanın halen bu sıcaklıklara göre tasarlanmamış alanlarda yaşayıp çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.