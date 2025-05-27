İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mehmet Ilıcak, yüksek çözünürlüklü okyanus dolaşım modeli simülasyonlarına göre, en kötümser senaryoda Karadeniz’de tuzluluk kilogram başına 3 gram artacağını, orta senaryoda (RCP4.5) 2 gram, en iyimser senaryoda (RCP2.6) ise 1,5 gram yükseleceğini anlattı.

'BALIK ÖLÜMLERİ ARTACAK'

Ilıcak, sıcaklık ve tuzluluk artışının balık ölümlerini artıracağını, deniz ısı dalgalarının sıklaşacağını ve tarım arazilerinin tuzlanarak verimsiz hale gelebileceğini vurguladı.

'FIRTINALARIN ŞİDDETİ ARTACAK'

Türkiye’nin kuzeyinde fırtına enerjisinin artacağını ifade eden Ilıcak, “Atlantik’teki kasırgalar gibi, Karadeniz’deki fırtınaların şiddeti ve deniz seviyesi yükselmesi daha fazla olacak” dedi. Küresel emisyonların azaltılmasının kritik olduğunu belirten Ilıcak, “Bu küresel bir sorun. Sadece Türkiye’nin emisyon azaltması yetmez, herkes sorumluluk almalı” uyarısında bulundu.