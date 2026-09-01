Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupinar oluşumunda gelişmiş jeofizik yöntemlerle gerçekleştirdikleri tarama çalışmalarını tamamladı. Yeraltı radarı ve lazer tarama teknikleriyle elde edilen veriler, yüzeyin altında oda benzeri boşluklar ve düzenli doğrusal formasyonlar saptadı.
YERALTI TARAMALARI HANGİ BULGULARI ORTAYA ÇIKARDI?
Nuh'un Gemisi Tarama Projesi bünyesindeki ekipler; yeraltı radarı (GPR), elektriksel direnç tomografisi ve uzaktan algılama sistemlerini kullandı. Yapılan ölçümlerde zemin altında doğal kayaç yapısından farklılık gösteren katmanlar kayıt altına alındı.
Araştırma ekibi, tespit edilen anomali alanlarının kesin yapısını belirlemek amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasını öneriyor. Bilim insanları, yeraltındaki bu verilerin doğrudan tarihi bir yapıyı kanıtlamadığını, doğal jeolojik boşluklar da olabileceğini vurguluyor.
DURUPINAR OLUŞUMUNUN GEÇMİŞİNDE NE VAR?
İlk kez 1959 yılında haritacılık çalışmaları sırasında fark edilen Durupinar oluşumu, devasa bir gemiyi andıran silüeti nedeniyle uzun süredir araştırmacıların odağında yer alıyor.
Geçmişte yürütülen bazı araştırmalar bölgede yapay izler bulunduğunu iddia etse de jeologların büyük bölümü alanın doğal aşınma sonucu oluştuğunu savunuyor. Son jeofizik verilerin ardından alandaki incelemelerin derinleştirilmesi bekleniyor.