Geçmişte yapılan çalışmalar, genellikle erkek deniz gergedanlarında görülen ve 3 metreye kadar uzayabilen bu dişlerin, avlanmanın yanı sıra diğer erkeklerle eş bulma yarışında da kullanıldığını göstermişti. Ancak "Frontiers in Marine Science" adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, bu dişlerin çok daha farklı bir işlevini gün yüzüne çıkardı.

Kanada'nın kuzey kutbu bölgesinde drone'lar aracılığıyla gerçekleştirilen gözlemlerde, deniz gergedanlarının bu sarmal dişlerini balıklarla "oyun benzeri dinamik ilişkiler" kurmak için kullandığı tespit edildi.

Florida Atlantik Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Gregor O'Corry-Crowe, elde edilen bulgularla ilgili olarak şu çarpıcı değerlendirmede bulundu:

"Bu canlıların aslında balıkları avlamadığını, bunun yerine keşif amaçlı bir etkileşimde bulunduğunu, balıkları yönlendirdiğini ve onlarla etkileşime girdiğini görmek, gerçekten de ezber bozan bir durum."

Araştırmacıların kaydettiği görüntülerde, deniz gergedanlarının bir balığın peşine takıldığı, ancak onu avlamak yerine onunla adeta bir oyun oynadığı gözlemlendi.

O'Corry-Crowe, deniz gergedanlarının balıklara saldırmadığına dikkat çekerek, bunun bir tür "kedi-fare oyunu" olduğunu belirtti ve sözlerine şunları ekledi:

"Oyun, diğer hayatta kalma becerilerinin geliştirilmesinde kritik bir öneme sahip. Ancak bu tür bir etkileşimde bulunmaları, bu türün son derece karmaşık ve ilginç bir yaşamı olduğunu gösteriyor."

Bilim insanları, küresel ısınmanın deniz gergedanlarının beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğine de dikkat çekiyor.

Araştırma sırasında, kutup martılarının sık sık deniz gergedanlarından balık çalmaya çalıştığı ve avlanma düzenlerini bozduğu gözlemlendi. Akademisyenler, bu durumun normalde nadir rastlanan bir davranış olduğunu vurguluyor.

O'Corry-Crowe, bu değişim nedeniyle deniz gergedanlarının daha büyük balık sürülerini avlamak için okyanusun daha derinlerine inmek zorunda kalabileceğini ifade ediyor.