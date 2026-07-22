Sığır eti tüketirken birçok kişi lezzet, fiyat ve yağ oranını dikkate alıyor. Son yıllarda protein miktarı da satın alma kararlarında önemli bir kriter haline geldi. Bu değişen tüketici eğilimine yanıt veren Arjantin Braford Birliği, ülkede bir ilke imza atarak sığır etinin farklı kesimlerindeki protein oranını tek tek ölçtü.

Palermo Kırsal Sergisi'nde açıklanan araştırmada, Braford cinsi sığıra ait 9 farklı et kesimi incelendi. Sonuçlar, her et parçasının aynı miktarda protein içermediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre en yüksek protein oranına sahip kesim but olurken, en düşük protein oranı ise kavrulmalık et olarak değerlendirilen kesimde tespit edildi.

Arjantin Braford Birliği Et Bölümü Başkanı Paola Carreño, çalışmanın çıkış noktasının tüketici alışkanlıklarındaki değişim olduğunu söyledi. Carreño, market raflarında ve ambalajlarda protein içeriğinin giderek daha fazla öne çıkarıldığını belirterek, "Her et parçasının gerçekte ne kadar protein sağladığını öğrenmek istedik" ifadelerini kullandı.

En yüksek protein butta

Araştırmaya göre protein oranları şu şekilde sıralandı:

But: %24,54

Bonfile: %24,42

Üst but: %22,72

Boyun: %22,65

Alt but: %22,05

Antrikot: %21,35

Kontrfile (veya benzer kesim): %20,67

Tri-tip: %20,03

Kavrulmalık et: %13,61

Veriler, aynı hayvandan elde edilen et kesimleri arasında bile protein oranının belirgin şekilde değişebildiğini gösterdi.

Farkın nedeni yağ oranı

Araştırma, et kalitesi uzmanı Adriana Descalzo liderliğinde, INTA Castelar Gıda Teknolojisi Enstitüsü laboratuvarında gerçekleştirildi. Analizlerde, protein ölçümünde uluslararası referans yöntemlerden biri kabul edilen Kjeldahl yöntemi kullanıldı.

Uzmanlara göre kesimler arasındaki protein farkının temel nedeni yağ oranı. Yağ dokusu protein içermediği için yağ oranı arttıkça etin toplam protein yüzdesi düşüyor. Daha yağsız kesimler ise daha yüksek protein oranına sahip oluyor.

Paola Carreño, "Amacımız hangi et parçasının daha iyi olduğunu söylemek değil. Etin doğal olarak içerdiği protein miktarını ortaya koymak ve tüketicilere doğru bilgi sunmak istedik. Etin içine herhangi bir katkı maddesi eklenmedi; yalnızca doğal besin değerini ölçtük." dedi.

Tüketicinin tercihini değiştirebilir

Araştırma, Arjantin Braford Birliği'nin hem üreticilere hem de tüketicilere bilimsel veri sunmayı hedefleyen et programının bir parçası olarak hazırlandı.

Carreño, protein odaklı beslenmenin geçici bir moda olmadığını, uzun vadeli bir tüketim eğilimine dönüştüğünü belirterek, gelecekte paketlenmiş et ürünlerinde protein miktarının da etiketlerde yer almasının hedeflendiğini söyledi.

Çalışma ayrıca etin fiyatı ile protein değeri arasında her zaman doğrudan bir ilişki olmadığını da ortaya koydu. Bazı daha uygun fiyatlı et kesimlerinin, pahalı kesimlerden daha yüksek protein içerebildiğine dikkat çeken Carreño, bunun tüketicilerin alışveriş tercihlerini değiştirebileceğini ifade etti.

"Belki de bir tüketici, daha uygun fiyatlı bir et parçasının daha pahalı bir kesimden daha fazla protein içerdiğini öğrenince onu beslenme programına daha sık dahil etmeyi tercih edecek." dedi.

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