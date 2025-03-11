Çalışmada, gıda zehirlenmesine yol açabilen yaygın bir bakteri olan Escherichia coli (E. coli) kullanıldı. Araştırmanın başyazarı Neila Gross, “Plastikler, bakterilerin tutunup kolonileşeceği bir yüzey sağlıyor” diyerek mikroplastiklerin bakterilerin yayılmasını nasıl kolaylaştırdığını açıkladı.

Bakteriler bir yüzeye yerleştiğinde, kendilerini korumak için bir biyofilm tabakası oluşturuyor. Araştırmacılar, dört yaygın antibiyotiği test etti ve mikroplastikler ile biyofilmler birleştiğinde antibiyotiklerin etkisini kaybettiğini gözlemledi.

Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayımlanan bulgulara göre, özellikle polistiren türündeki plastikler, bakterilerin direnç kazanmasında büyük rol oynuyor. Gross, mikroplastiklerin üzerindeki biyofilmlerin cam gibi yüzeylere kıyasla daha kalın ve güçlü olduğunu belirterek, “Adeta yalıtımı fazla olan bir ev gibi hareket ediyorlar” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antibiyotik direncini küresel halk sağlığı için en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor. 2020 yılında Avrupa'da 865.000'den fazla antibiyotik direnci gelişmiş enfeksiyon vakası görüldü ve 35.000’den fazla kişi bu enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Boston Üniversitesi'nden biyomedikal mühendislik profesörü Muhammad Zaman, mikroplastiklerin özellikle yoksul ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde daha yoğun bulunduğunu belirtti. “Bu durum, dezavantajlı topluluklarda daha yüksek bir risk oluşturabilir” diyen Zaman, mikroplastiklerin bakterilerle nasıl etkileşime girdiğini daha yakından incelemek gerektiğini vurguladı.

Önceki araştırmalar, kalabalık kamplarda yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan toplulukların antibiyotik direnci açısından daha büyük risk altında olduğunu göstermişti. Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten Plymouth Üniversitesi’nden Prof. Shilpa Chokshi, çalışmanın laboratuvar ortamında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Gerçek dünya koşullarında nasıl bir etki yarattığını anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor” dedi.