Yemeklerin tüketilme sırası, kan şekeri üzerinde sanılandan daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir çalışma, zeytinyağının karbonhidratlardan önce tüketilmesinin kan şekerindeki ani yükselişi azaltabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, zeytinyağının ne zaman tüketildiğinin vücudun glikozu işleme biçimini nasıl etkilediği incelendi. Bilim insanları, özellikle yağın karbonhidratlardan önce alınmasının sindirim sürecinde önemli değişikliklere yol açtığını belirledi.

Zeytinyağını 15 dakika önce tükettiler

Araştırmacılar deney kapsamında fareleri 3 gruba ayırdı. İlk gruba suyun ardından glikoz verildi. İkinci gruba önce zeytinyağı verildi ve 15 dakika sonra glikoz uygulandı. Üçüncü grupta ise önce glikoz, 15 dakika sonra zeytinyağı kullanıldı.

Deney sonuçları, tüketim sırasının kan şekeri üzerinde belirleyici olabileceğini gösterdi. Glikozdan önce zeytinyağı verilen farelerde kan şekerindeki ilk yükseliş, zeytinyağının sonradan verildiği gruba kıyasla daha düşük gerçekleşti.

Bilim insanları, bu etkinin arkasındaki mekanizmaları da inceledi. Zeytinyağının önceden tüketilmesi, midenin boşalma hızını yavaşlattı. Böylece glikozun mideden ince bağırsağa geçişi gecikti ve kan şekerindeki ani yükseliş sınırlandı.

Kan şekeri hormonları birlikte çalışıyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu, sindirim ve kan şekeri düzenlenmesinde görev alan hormonlarla ilgili oldu.

Zeytinyağının glikozdan önce tüketilmesi, glukagon, GIP ve GLP-1 adı verilen hormonların erken dönemde daha fazla salgılanmasını sağladı. Araştırmacılar, bu hormonların birlikte çalışarak kan şekeri tepkisini düzenlemeye yardımcı olduğunu belirledi.

Özellikle glukagon hormonu dikkat çekti. Normalde karaciğerden glikoz salınmasını sağlayarak kan şekerini yükselten bu hormonun, GLP-1 ile birlikte çalıştığında kan şekerindeki yükselişi sınırlayan mekanizmaya katkıda bulunabildiği görüldü.

Bilim insanları ayrıca beyin ile sindirim sistemi arasındaki iletişimi sağlayan vagus sinirinin de bu süreçte rol oynadığını tespit etti.

Diyabet hastaları için yeni bir araştırma alanı olabilir

Araştırmacılar, benzer etkilerin tip 2 diyabetli ve ciddi insülin eksikliği bulunan farelerde de görüldüğünü bildirdi. Bu sonuç, besinlerin tüketilme sırasının kan şekeri kontrolünde önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti.

Yemek sırasını değiştirmek, bazı besinleri tamamen beslenmeden çıkarmaya kıyasla daha kolay uygulanabilecek bir yöntem olabilir. Bu nedenle elde edilen bulgular, diyabet yönetimi açısından yeni araştırmalara kapı aralayabilir.

Ancak çalışmanın fareler üzerinde gerçekleştirildiğinin altını çizmek gerekiyor. Zeytinyağını karbonhidratlardan önce tüketmenin insanlarda da aynı etkiyi yaratıp yaratmadığı henüz bu araştırmayla kanıtlanmadı. Bilim insanları, sonuçların insanlar için geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.