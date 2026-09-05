Ebeveynlerin bebeklerine isim seçerken yaşadığı o tatlı kararsızlığa bilim insanları son noktayı koydu! İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası bir araştırma, fonetik yapısı ve ahenkli tınısıyla dünyanın en melodik ismini belirledi. Ses bilimsel kriterlere göre incelenen yüzlerce seçenek arasından sıyrılan o isim, sadece bir dilde değil evrensel ölçekte kulağa en hoş gelen kelime seçildi.

100'DEN FAZLA POPÜLER İSİM İNCELENDİ

Bilişsel Dilbilim Uzmanı Dr. Bodo Winter liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, dünya genelinde en çok tercih edilen 100’ü aşkın bebek ismi ses bilimsel Özelliklerine göre puanlandı. Katılımcılara dinletilen ses kayıtlarında akıcılık, yumuşaklık ve melodik yapı gibi kriterler esas alındı. Yapılan hassas ölçümler sonucunda, Yunan kökenli "Sophia" ismi açık ara farkla listenin zirvesine yerleşti.

YUMUŞAK SESLERİN MÜKEMMEL UYUMU

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Dr. Winter, ismin başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. "S" harfi ile "f/ph" seslerinin yarattığı yumuşak geçişin, "-ia" son ekiyle birleştiğinde kulağa adeta bir melodi gibi geldiğini belirten uzmanlar; bu yapının isme evrensel bir zarafet kattığını ifade etti.

İŞTE BİLİME GÖRE DÜNYANIN EN GÜZEL 9 İSMİ

Araştırmada sadece kız çocukları değil, erkek bebekler için de fonetik açıdan en çekici seçenekler belirlendi. İşte dünyanın her köşesinde aynı hayranlığı uyandıran o isimler:

Sophia

Zoe

Rosie

Zayn

Jesse

Carlos

Matthew

Julian

Leo

Uzmanlar, bu isimlerin hangi coğrafyada ya da dilde söylenirse söylensin eskimeyen bir melodik çekim gücüne sahip olduğunu belirtiyor.