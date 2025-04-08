Dünyanın tek melez hayvanı bilim insanlarını endişelendirdi. 2021 yılında Brezilya'da bir genç kadın, araba çarpması sonucu yaralanmış bir hayvan buldu.

Veterinere götürülen bu sıra dışı hayvan, ne tam bir köpek ne de tam bir tilki görünümüne sahipti. Durum, bölgedeki üniversitelerden oluşan bir araştırma ekibinin dikkatini çekti ve genetik analizler başlatıldı.

Araştırmalar sonucunda bilimsel literatürde daha önce görülmeyen bir vakayla karşılaşıldı: Hayvan, pampas tilkisi (Lycalopex gymnocercus) ile evcil köpeğin (Canis lupus familiaris) çiftleşmesinden oluşan bir melezdi.

76 kromozom taşıyan bu melez, tilkinin 74 kromozomu ile köpeğin 78 kromozomunun benzersiz bir birleşimini sergiliyordu. Bu genetik profil, Animals dergisinde yayınlanan bir çalışmada belgelenirken, "dogxim" ismiyle adlandırıldı. İsim, "köpek" ve pampa tilkisinin yerel adı olan "graxaim-do-campo" kelimelerinin birleşiminden türetilmişti.

Büyük sivri kulakları var, oyuncaklarla oynuyor

Genetik yapısı itibarıyla iki türün mükemmel bir karışımı olan genç dişi, görünüm ve karakter özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Büyük, sivri kulakları, kalın ve tel gibi tüyleri, uzun sivri ağzı ve ince yapısıyla pampas tilkisini andırıyor; yürüyüşü ise tilkininki kadar akıcı. Öte yandan bir köpek gibi havlıyor ve oyuncaklarla oynuyor, ancak işlenmiş gıda veya kuru mama yemeyi reddedip sadece canlı kemirgenleri tercih ediyor.

Mizacı da bu genetik karışımı yansıtan özellikler taşıyor. İlk başlarda şüpheci davranan hayvan, yine de saldırganlık göstermeden insanların kendisini yönlendirmesine izin verdi.

Köpek kadar uysal da değil

Tedavi sürecinde ona eşlik eden korumacı Flávia Ferrari, Telegraph’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “Bu hayvan ne tam bir köpek ne de tam bir tilkiydi; inanılmaz bir melezdi. Elle tutulduğunda, vahşi bir köpekten beklenen saldırganlığı sergilemiyor ama bir köpek kadar uysal da değildi.” Ferrari ayrıca, “Utangaç ve temkinli bir kişiliği vardı ve genelde insanlardan uzak durmayı tercih ediyordu.

Bu sıra dışı hayvan, hem genetik yapısı hem de davranışlarıyla bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı.