Fizikçi Heinz von Foerster ve çalışma arkadaşlarının 1960 yılında yayımladığı nüfus araştırmasında "kıyamet günü" olarak nitelendirilen 13 Kasım 2026 tarihi için geri sayım başladı. Söz konusu tarih, gezegenin fiziki yıkımını değil; geçmişteki geometrik nüfus artış hızının doğrudan geleceğe taşınmasıyla elde edilen matematiksel bir hesaplama sonucunu ifade ediyor.

MATEMATİKSEL MODEL 2026 TARİHİNİ NASIL HESAPLADI?

Araştırmacılar, milat sonrasından 1958 yılına kadar uzanan küresel nüfus verilerini baz alarak bir büyüme denklemi kurdu. O dönemde gözlemlenen hızlı nüfus artışının aynı katsayıyla kesintisiz süreceği varsayımı üzerinden projeksiyon üretildi. Yapılan hesaplama, büyüme eğrisinin 2026 yılının sonlarına doğru matematiksel olarak sonsuzluk ürettiği bir "tekillik" noktasına ulaştığını ortaya koydu.

ARAŞTIRMACININ DOĞUM GÜNÜYLE BELİRLENEN GÜN

Makalede doğrudan 13 Kasım 2026 Cuma gününün işaret edilmesi, tamamen araştırmanın başındaki isim Heinz von Foerster'ın doğum gününe dayanıyor. Foerster, matematiksel modelin teorik sınırını ironik bir yaklaşımla "kıyamet günü" olarak adlandırdı. Araştırma ekibi, sınırlı fiziki kaynaklara sahip bir dünyada nüfusun sonsuza kadar aynı hızla büyüyemeyeceğini göstermek amacıyla bu terminolojiyi tercih etti.

13 KASIM TARİHİNDE HERHANGİ BİR TEHLİKE VAR MI?

Bilimsel çalışma dünya çapında fiziki bir yıkımı ya da kozmik bir felaketi öngörmüyor. Makalenin yayımlandığı dönemde de yöntemin gerçekçi olmadığı ve geçmişteki artış trendinin düz bir çizgi halinde geleceğe uygulanamayacağı bilim dünyasında tartışma yarattı. Yazarlar, mevcut verilerin sınırlarının ötesine taşınan matematiksel kurguların ürettiği uç sonuçlara dikkat çekmeyi amaçladı.

KÜRESEL NÜFUS ARTIŞI YAVAŞLADI

1960 yılından bu yana geçen 66 yıllık süreçte küresel demografi köklü değişimler geçirdi. Sanayileşme, değişen sosyoekonomik şartlar ve doğurganlık oranlarının düşmesiyle birlikte dünya genelindeki nüfus artış ivmesi hız kesti. Güncel Birleşmiş Milletler projeksiyonları, dünya nüfusunun 2080'li yıllarda 10 milyar seviyelerinde zirveye ulaşacağını ve ardından