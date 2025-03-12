'Dokunulmaz olan' olarak bilinen mumya, ünlü Mısır bilimci Howard Carter tarafından, Kral Tutankhamun'un görkemli mezarını ortaya çıkarmasından üç yıl önce 1919 yılında Luksor'un Krallar Vadisi bölgesinde keşfedildi.

ÖZEL BİR TEKNİK KULLANILDI

Bu mumyanın keşfi için kullanılan teknik daha önce hiçbir yerde kullanılmamıştı. Mumyanın yüzünün üzerindeki bandajlar, Mısır piramitlerini andıran karmaşık desenlerle düzenlenmiş. Mumyanın olağanüstü özenle sarılması, mumyalanan kişinin toplumda önemli bir konumda olduğunun da kanıtı.

MUMYAYA KİMSE DOKUNAMIYOR

Fakat bu mumyanın hala kime ait olduğu bilinmiyor. Ve bilim insanları mumyayı açıp öğrenmek içinse cesaret edemiyor. Çünkü geri dönüşü olmayacak zarar vermekten korkuyorlar.

Ancak bilim insanları, bu kişinin kim olabileceğine dair bazı ipuçları bularak, içeriye bakmanın başka yollarını da buldular. Sargılara dokunmadan, altlarında ne olduğunu görebilmek için BT taramaları ve röntgenlerden yararlanıldı. Bu teknikler araştırmacıların

MUMYANIN 1,5 METRE BOYUNDA BİR ADAMA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bashiri mumyasının bir zamanlar yaklaşık 1,5 metre boyunda bir adam olduğunu belirlemelerine olanak sağladı. Mumya, MÖ 2. yüzyıl ile 3. yüzyıl başları arasındaki Ptolemaios dönemine tarihleniyor. Bu dönemde mumyalama sanatı ve incelikleri en üst düzeydeydi. Bu mumya, antik Mısır'ın Ptolemaios dönemindeki cenaze törenlerine dair eşsiz bir pencere sunuyor. Şu anda Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor.