Araştırma, Bilişsel Dilbilim Profesörü Dr. Brodo Winter liderliğinde gerçekleştirildi. İngiliz bebek giyim markası My 1st Years adına yapılan çalışmada, 100’den fazla popüler bebek ismi sesbilimsel açıdan analiz edildi. Katılımcılar, isimlerin ses kayıtlarını dinleyerek akıcılık, tını ve melodik yapı gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptı.

“SOPHIA” EN YÜKSEK PUANI ALDI

Analizlerin sonucunda, yumuşak “s” ve “f/ph” sesleri ile "-ia" son ekinin birleşimiyle oluşan "Sophia" ismi, bilimsel verilere göre en uyumlu ve melodik isim olarak öne çıktı. Uzmanlara göre bu ses yapısı, isme zarif ve akılda kalıcı bir ahenk kazandırdı. Sophia, sadece akademik değerlendirmelerde değil; İtalya başta olmak üzere birçok ülkede uzun süredir popülerliğini sürdüren bir isim olarak da biliniyor.

DİĞER ÖNE ÇIKAN İSİMLER DE AÇIKLANDI

Kız isimlerinde "Sophia"yı takip eden en beğenilen isimler arasında "Zoe" ve "Rosie" yer aldı. Erkek isimlerinde ise "Zayn", "Jesse" ve "Carlos" ilk sıralarda değerlendirildi. Ayrıca "Matthew", "Julian" ve "Leo" isimleri de fonetik açıdan evrensel cazibeye sahip isimler arasında gösterildi.

HER DİLDE UYUMLU, HER COĞRAFYADA BENİMSENEBİLİR

Dr. Winter, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İster İngilizce konuşulan ülkelerde ister farklı dillerde olsun, Sophia ya da Zayn gibi isimler hem estetik açıdan hoş algılanıyor hem de farklı kültürlerde kolayca benimsenebiliyor,” ifadelerine yer verdi.

İŞTE BİLİMSEL OLARAK EN MELODİK 9 İSİM

Sophia

Zoe

Rosie

Zayn

Jesse

Carlos

Matthew

Julian

Leo