Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA’nın 2022 yılında gerçekleştirdiği Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) kapsamında hedef alınan Dimorphos asteroidinin çarpışma sonrası ilk ayrıntılı görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Berlin’deki Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan fotoğraflar, Kasım ayı başında asteroide ulaşan Hera uzay aracı tarafından kaydedildi.

Görüntüler, insanlığın gezegen savunma teknolojisinin sahadaki etkisini net biçimde ortaya koyarken bilim insanları için yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

NASA, 2022’de otomobil büyüklüğündeki bir uzay aracını saatte 14 bin mil hızla Dimorphos’a çarptırarak yaklaşık 495 fit uzunluğundaki gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı.

Daha büyük bir asteroit olan Didymos’un etrafında dönen Dimorphos’a yapılan bu müdahale, çarpışmadan 2 dakika 40 saniye sonra büyük bir enkaz patlamasına yol açmış ve roket iticisi etkisi yaratarak asteroidi beklenenden daha fazla savurmuştu.

2024 yılında fırlatılan ve bu testin sonuçlarını incelemek üzere görevlendirilen Hera’nın baş araştırmacısı olan Fransa’nın Nice kentindeki Côte d’Azur Gözlemevi’nden Patrick Michel, “Çarpışma ortalığı dağıttı. Bundan daha heyecanlı olamazdım” dedi.

GÖKTAŞI BOYUNDA KRATER AÇTILAR

Hera uzay aracının asteroide yaklaşırken kaydettiği görüntüler, DART çarpışmasının açtığı kraterin bilim insanlarının öngördüğünden çok daha büyük olduğunu kanıtladı.

İsviçre’nin Bern kentindeki Uluslararası Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden Hera ekibi üyesi Sabina Raducan, asteroidin bir parçası eksik bir kütleye benzediğini belirterek krater için “Neredeyse asteroidin kendisi kadar büyük” ifadesini kullandı.

Kraterin merkezinden dışarı doğru uzanan ve yer altından mı çıktığı yoksa başka bir yerden mi düştüğü henüz bilinmeyen kayalık bir nesne de görüntülere yansıdı.

Kraterin şekli ve boyutu, Dimorphos’un kendi yerçekimiyle zar zor bir arada duran kaya ve kum yığınından oluştuğunu doğruladı.

Çarpışma anında adeta bir sıvı gibi sarsılan asteroidin bütünlüğünü koruması ise gezegen savunması açısından kritik bir bulgu olarak değerlendirildi.

Bilim insanları, bu tür gevşek yapılı asteroitlere aşırı sert müdahale edilmesinin gök cismini Dünya’ya yönelmeye devam edebilecek çok sayıda büyük parçaya bölme riski taşıdığına dikkat çekti.

ASTREOİD PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Hera ekibinin karşılaştığı en büyük zorluk ise çarpışmadan arta kalan ve 2026 yılına gelinmesine rağmen hala dağılmayan yoğun enkaz bulutu oldu.

Côte d’Azur Gözlemevi’nden gezegen bilimcisi Harrison Agrusa, bölgede beklenen az miktardaki kalıntı yerine “her yerde yüzlerce kaya parçası” bulunduğunu ve bu kayaların yörüngelerini hesaplamak için uykusuz kaldığını anlattı.

DART ekibinden Kuzey Arizona Üniversitesi gezegen astronomu Cristina Thomas da “Bu çarpışmadan geriye bu kadar çok enkaz kaldığını görmek akıl almaz” yorumunda bulundu.

Hera uzay aracının, enkazdan zarar görmemesi halinde en az Haziran ayına kadar Dimorphos üzerindeki incelemelerini sürdürmesi planlanıyor.

Görevin 2027 başındaki kritik aşamasında ise asteroidin iç yapısını radarla inceleyecek Juventas ve mineral yapısını araştıracak Milani adlı iki küçük uydu konuşlandırılacak.

İtalya’nın Torino kentindeki Tyvak International şirketinde Milani proje yöneticisi olan Margherita Cardi, beklenmedik kaya sürüsü karşısında “Benim için bu bir kabus. Heyecan ve panik bir arada” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan DART ekibi üyesi Andy Rivkin ise yakın çekim görüntüleri izlemenin kendisi ve ekibi için duygusal bir an olduğunu söyledi.