Bilim kurgu sinemasının ikonik yapımlarından Dune evrenindeki çöl giysileri gerçek oldu. ABD'deki Texas Üniversitesi araştırmacıları, havadaki nemi doğrudan içilebilir suya dönüştüren devrim niteliğinde yeni nesil bir tekstil teknolojisi geliştirdi.

Geliştirilen bu özel kumaş kullanılarak üretilen ceket prototipi, laboratuvar ve saha testlerinde ortamdaki neme bağlı olarak günde 400 ila 900 mililitre arasında, yani yaklaşık 1 litreye yakın içilebilir su üretmeyi başardı.

Mevcut nemden su üretme teknolojilerinin sabit kurulum gerektirmesi ya da taşınabilirlik sınırlarını aşması problemine odaklanan bilim insanları, bu sorunu insanların günlük hayatta üstlerinde taşıyabileceği bir tasarımla çözdü.

Ceket, sadece havadaki nemi emmekle kalmayıp, toplanan suyu ceket üzerindeki çıkarılabilir özel depolama ünitelerine yönlendiren bir mekanizmayla çalışıyor.

Özellikle nem oranının yüksek olduğu bölgelerde maksimum verimle çalışan bu teknoloji, gelecekte sadece ceketlerle de sınırlı kalmayacak. Araştırmacılar, aynı akıllı kumaşın sırt çantalarına, çadırlara ve açık hava ekipmanlarına da entegre edilebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu buluşun özellikle altyapının yetersiz olduğu mahrumiyet bölgelerinde, arama-kurtarma ve afet müdahale ekipleri ile uzak sahada görev yapan sağlık çalışanları için hayati bir can simidi olacağını öngörüyor.