İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ve devamında gerçekleşen depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Bilim Kurulu önemli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Deprem riskinin hala devam ettiğine dikkat çeken Bilim Kurulu, vatandaşların resmi kurumlardan gelen uyarılara itibar etmesini istedi.

'Deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesindeki deprem riskini ortadan kaldırmamışlar'

Bilim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Biz bilim kurulu olarak depremin hemen ardından burada toplandık ama tabi bir bölümümüz ancak bu zaman şeyi içinde buraya gelebildi. Bir ön değerlendirme yaptık. Daha sonra Bilim Kurulumuzun çok daha geniş bir katılımıyla daha detaylı değerlendirmelerin yaptığı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu aşamada önemli gördüğümüz bazı uyarılar ve bazı istekler var. Dolayısıyla Bilim Kurulu olarak biz bugün yapıtımız kısa değerlendirmeyi sizlerle e İstanbul halkıyla paylaşmak istiyoruz.

1- Bu aşamada paniğe kapılmadan sadece yetkililerden gelen uyarıları dikkate almak son derece önemlidir. Sosyal medyada sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

2- Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesindeki deprem riskini ortadan kaldırmamışlardır. Artçıların bir süre devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır.

3- Depremde hasar alınan binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.

4- Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda Bilim Kurulu olarak merkezi ve yerel kuvvetlerin eşgüdüm içinde çalışmasının son derece önemli olduğunun altını çiziyoruz. Benzer biçimde üniversitelerin ilgili sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını da katıklarının alınmasını da önemli olduğunu düşünüyoruz.

5-) Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek için yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz."