İzmir'in köklü aile şirketlerinden Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin gelişimine katkı sağlayan iş insanı Sabahattin Sakıpağa'dan acı haber geldi. Karşıyaka Spor Kulübü'nde de farklı dönemlerde yöneticilik yapan Sakıpağa'nın 82 yaşında hayatını kaybetmesi, iş ve spor dünyasında üzüntü yarattı.
AİLE ŞİRKETİNİN BÜYÜMESİNDE ROL OYNADI
Sakıpağa ailesi, ticaret hayatına 1939 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda açtığı dükkânla başladı. İlerleyen yıllarda süt ve süt ürünleri sektörüne yönelen aile işletmesinin büyüme sürecinde Sabahattin Sakıpağa da kardeşleriyle birlikte görev aldı.
KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ'NDE YÖNETİCİLİK YAPTI
İş hayatının yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü'nde de görev üstlenen Sabahattin Sakıpağa, kulübün farklı dönemlerdeki yönetim kurullarında yer alırken asbaşkanlık görevini de yürüttü.
CENAZESİ 16 KASIM'DA KALDIRILACAK
6 Haziran 1944 doğumlu olan Sabahattin Sakıpağa'nın cenazesi, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacak. Sakıpağa, namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.