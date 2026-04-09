2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun babası, bir gezginle yaptığı sohbetle yeniden gündeme geldi. Oğluna dair anlattıkları, hem geçmişi hem de bilinmeyen bir hayalini gözler önüne serdi.

DUYGULANDIRAN İFADELER

Barış Akarsu’nun köyünü ziyaret eden bir gezgin, sanatçının babasıyla karşılaştı. Sohbet sırasında oğluna dair anılarını paylaşan baba, duygulandıran ifadeler kullandı.

''KOSKOCA DÜNYA YIKILDI''

Akarsu’nun babası, “Barış’la ilgili hayalim vardı. Onu herkesin tanıması lazım derdim. ‘Bu yarışmaya katıl’ dedim, ‘Katıldım 2. elemeyi bile geçtim’ dedi. İstanbul’a gitti, koskoca bir dünya yıkıldı” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

EN BÜYÜK HAYALİ TEKNEDE YAŞAMAKTI

Öte yandan baba Akarsu, oğlunun bilinmeyen bir hayalini de paylaştı. “Antik şeyleri çok severdi. Derme çatma yerlere hastaydı. ‘Baba, azıcık tekneyi bulayım, Hüseyin abiye tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım’ derdi” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu sözler, Barış Akarsu’nun hayata dair planlarını ve geride bıraktığı duyguyu bir kez daha gündeme getirdi.



Barış Akarsu Bodrum'da 28’inci yaş gününü kutladığı 29 Haziran 2007 günü trafik kazasında ağır yaralanmıştı, 4 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.