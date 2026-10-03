Mustafa Yazıcı’nın kamuya açık doğrulanmış doğum tarihi yok. Kendisi, şirketi Fairpay’de yer alan biyografisine göre Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Biyografisinde iş hayatına bankacılık sektöründe başladığını, ardından girişimci olduğu belirtiyor. Hangi bankada, hangi görevde ve kaç yıl çalıştığı açıklanmıyor.

DEM DÖVİZİ KURDU

Basına yansıyan İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Mustafa Yazıcı, iş insanı İlhami Yazıcı ile 10 Haziran 2014’te 600 bin lira sermayeyle Dem Döviz Ticaret AŞ’yi kuruyor. Buradaki dikkat çekici kronoloji şu:

Cumhuriyet’in haberine göre, şirketin kuruluşundan beş gün önce dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İlhami Yazıcı’nın Tanzanya’daki fabrikasının açılışına katılıyor. Ancak Hayati Yazıcı, Cumhuriyet’in bu bağlantılar üzerinden yayımladığı haberi ‘yalan’ ve ‘iftira’ diye nitelemişti; şirketin babanın aracılığıyla kurulduğunu gösteren bir belge yok. Alacak tahsilatı işine girmesiyle ise peş peşe şirket kuruluşları gerçekleşiyor ve Mustafa yazıcının mal varlığı katlanarak artıyor.

Ekim 2012’de evlendi

Mustafa Yazıcı, iş insanı Mehmet Cevheri’nin kızı Mina Cevheri ile 6 Ekim 2012 yılında evlendi. Çiftin düğünü 6 Ekim 2012’de İstanbul WOW Otel’de yapıldı ve dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Tayyip Erdoğan nikah şahidi oldu. Baba Hayati Yazıcı ise Erdoğan’ın avukatlığının yanı sıra Gümrük Bakanlığı da yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlunun ticaretteki hızlı yükselişi için daha önce “Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur” açıklamasında bulunmuştu.