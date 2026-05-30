Cengiz Karagöz

Kanal İstanbul için son sürat inşaatların sürdüğü İstanbul’un su deposu Sazlıdere’de bilirkişi raporu, yapılan mevzuat değişikliklerini şehircilik ilkelerine aykırı buldu. İktidar tarafının savunmalarında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022 tarihli kararının uygulanması gerektiği belirtilerek, Erdoğan’a sığınıldı.

Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir Rezerv Yapı Alanı içinde yer alan Arnavutköy’ün Boyalık ve Baklalı mahallelerindeki plan değişikliklerine ilişkin İSKİ dava açmıştı. Hazırlanan bilirkişi raporu, İstanbul 19’uncu İdare Mahkemesi’ne sunuldu.

TOKİ inşaatlarının sürdüğü yaklaşık 132.9 hektarlık, yani 186 futbol sahası büyüklüğündeki alan için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 7 Ocak 2025 tarihli nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin ‘şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı’ sonucuna varıldı.

NÜFUS ARTTI

TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı savunmalarında alanın sosyal konut üretimi amacı taşıdığını savundu. Ayrıca Sazlıdere Barajı’nın 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla içme suyu havzası niteliğini kaybettiği ileri sürülerek, “Cumhurbaşkanlığı kararlarının davalı idare yönetmeliğinin üstünde yer aldığı ve bu nedenle öncelikle olarak Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanması gerektiği” denildi.

İYİLEŞME YOK

İSKİ ise alanın hâlâ Sazlıdere koruma havzasında kaldığını, yoğunluk sınırlarının aşıldığını ve planların su havzası mevzuatına aykırı olduğunu vurguladı. Plan değişikliğiyle daha önce belirlenen 100 kişi/hektarlık nüfus yoğunluğu 240 kişi/hektara çıkarıldı. Planlanan nüfus 18 bin 787’den 21 bin 618 kişiye çıktı. Ancak bu artışa karşın sosyal ve teknik altyapı alanlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadı.

Bina çok ama okul yok

Sazlıdere’de plan değişikliği sonrasında okul alanlarının yetersiz hale geldiği, teknik altyapı ve sosyal tesis alanlarının yönetmelik ölçülerinin altına düştüğü belirlendi. Sadece park ve anaokulu alanlarının yönetmelik sınırlarını koruyabildiği tespit edildi. Bilirkişi, nüfus artırılırken donatı alanlarının artırılmamasını açık biçimde mevzuata aykırı buldu. Rapora göre plan değişikliğinin gerekçesi askı sürecinde gelen mülkiyet talepleri oldu. Rapor, ulaşım sistemine ilişkin de ciddi sorunlara işaret etti.

Şeyh’in annesinin arazisi orada

Baklalı’da Katar Şeyhi’nin annesi Şeyha Moza’nın da arazisinin olduğu biliniyor. Şeyha Moza, Kanal İstanbul güzergahı açıklanmadan hemen önce bölgeden 44 dönüm tarım arazisi aldı. Bölgeyle ilgili hazırlanan imar planlarında ise söz konusu alan turizm ve ticaret bölgesi olarak düzenlendi. Bu kapsamda iş ve alışveriş merkezleri, yönetim yapıları, otel ve moteller, ofisler, lokantalar, çarşılar, çok katlı mağazalar ile banka ve finans kurumlarının inşa edilebileceği belirtilmişti. Şeyha Moza’nın ortağı olduğu şirketin arazi satın aldığı bölge de yeni şehir planlarında sağlık turizmi alanı olarak ayrıldı.