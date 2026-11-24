Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye, yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresi 110 günden 27 güne düştü. Vatandaşımız açısından bunun karşılığı, hakkını ararken aylarca beklemekten kurtulmaktır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen 'Bilirkişilik Kanunu'nun 10'uncu Yılı Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda yargı mensupları, bilirkişiler ve davetliler yer aldı. Bakan Gürlek, bilirkişilerin yargılamadaki rolüne değinerek, "Son yıllarda bilimde, teknolojide ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler, yargının önüne gelen uyuşmazlıkları da çeşitlendirdi. Bugün mahkemelerimiz, bir yapının güvenliğinden bir şirketin mali kayıtlarına, bir tıbbi uygulamadan dijital ortamdaki verilere kadar birbirinden çok farklı konuları inceliyor. Her biri ayrı bir ihtisas gerektiren bu konularda, yargının en önemli yardımcılarından biri bilirkişilerimizdir. Bilirkişi, yaptığı incelemeyle dosyanın teknik yönünü aydınlatır. Hakim de bu incelemeyi diğer delillerle birlikte değerlendirerek hükmünü verir. Bu sebeple bilirkişiden beklediğimiz, uzmanlık alanına giren hususu tarafsızlıkla incelemesi, vardığı sonucun dayanaklarını göstermesi ve kanaatini açık bir dille mahkemeye sunmasıdır. Bir bilirkişi raporuna duyulan güven, o raporda varılan sonuç kadar, o sonuca nasıl ulaşıldığının da görülebilmesine bağlıdır" diye konuştu.

'DOSYA SAYISINA SINIR GETİRDİK'

Bilirkişi raporlarının teslim süresine ilişkin verileri paylaşan Bakan Gürlek, "Elbette yetişmiş insan kaynağından gereği gibi yararlanabilmek için işin dengeli dağıtılması da gerekiyor. Aynı isimlerde çok sayıda dosya biriktiğinde hem incelemeye ayrılan zaman azalıyor hem de raporu bekleyen mahkemenin işi gecikiyor. Bu sebeple bilirkişilerin üstlenebileceği dosya sayısına sınır getirdik. Böylece listelerde yer alan diğer uzmanların da bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın önünü açtık. Bununla birlikte raporların teslimini daha yakından takip etmeye başladık. Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye, yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresi 110 günden 27 güne düştü. Bu neticeyi önemsiyoruz. Çünkü raporun vaktinde mahkemeye ulaşması, duruşmanın sırf bu sebeple ertelenmesinin önüne geçebiliyor. Vatandaşımız açısından bunun karşılığı, hakkını ararken aylarca beklemekten kurtulmaktır. Bu iyileşmede emeği bulunan yargı mensuplarımıza, bilirkişilerimize ve bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'230 BİNİ AŞKIN KİŞİYE BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ VERDİK'

Bilirkişilik Kanunu kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarına değinen Bakan Gürlek, "Bu yapının temelinde, işi ehline vermek vardır. Bunun için bir yandan bilirkişilik temel eğitimlerini yaygınlaştırdık, diğer yandan görev yapan bilirkişilerimizin mesleklerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri için yenileme eğitimlerine ağırlık verdik. Bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdik. 34 bine yakın bilirkişimiz de yenileme eğitimini başarıyla tamamladı. Üniversitelerimizin bilimsel birikiminden daha fazla yararlanmak amacıyla profesör ve doçentlerimizin kendi ihtisas alanlarında bilirkişilik yapmalarını da kolaylaştırdık" dedi.

'DELİLLERİN TOPLANMASI VE TESPİTİ İÇİN KILAVUZ HAZIRLADIK'

Deprem bölgesinde yürütülen bilirkişilik çalışmalarına ilişkin Bakan Gürlek, "Deprem bölgesindeki yargı mercilerimizin bilirkişi heyeti taleplerini yakından takip ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespiti için bilirkişilerimize yol gösterecek bir kılavuz hazırladık. O gün sahada gösterilen dikkat, aradan zaman geçtikten sonra da yargı mercilerimizin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi bakımından son derece kıymetlidir. Böylesine ağır şartlarda sorumluluk üstlenen bütün bilirkişilerimize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİLİK VE YAPAY ZEKA PROJESİ'

'Bilirkişilik ve Yapay Zeka Projesi' hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, "Bugün önümüzde duran meselelerden biri, giderek çeşitlenen uzmanlık alanları içinde mahkemenin ihtiyaç duyduğu bilirkişiye kolaylıkla ulaşabilmesidir. Aynı meslek ünvanını taşıyan iki kişi, meslek hayatları boyunca çok farklı konularda ihtisas kazanmış olabilir. Dosyada incelenecek husus ile bilirkişinin tecrübesi ne kadar örtüşürse alınacak rapor da o ölçüde faydalı olur. Bakanlık olarak başlattığımız Bilirkişilik ve Yapay Zeka Projesi ile üzerinde çalıştığımız konulardan biri de budur. Yargı mensuplarımıza dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlerken ve uygun bilirkişiyi seçerken yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. İstinaf ve temyiz mercilerimizin kararlarından yararlanarak raporların hazırlanmasında bilirkişilerimize yol gösterecek örnekler üzerinde de çalışıyoruz. Bu çalışmaların her aşamasında yargı mensuplarımızın ve bilirkişilerimizin mesleki tecrübesinden istifade edeceğiz" dedi.