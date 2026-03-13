Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen bilirkişi raporu, Elazığ Belediyesi’nin 2014–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği temizlik ve araç kiralama ihalelerine ilişkin dikkat usulsüzlükler olduğunu ortaya çıkarmıştı. Rapora göre, söz konusu dönemde yapılan sekiz ihale dosyasından yedisi, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerine verildi. İhalelerin bir bölümünün ise 2014–2019 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve halen AKP MKYK yedek üyesi olan Mücahit Yanılmaz’ın döneminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde, bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edilmesine rağmen yargı sürecinde herhangi bir adım atılmadığına dikkat çekildi.

AÇIK İHALE İPTAL EDİLDİ, PAZARLIK USULÜNE GEÇİLDİ

Raporda yer alan bilgilere göre, Elazığ Belediyesi 13 Ağustos 2014 tarihinde “hizmet binaları ve mücavir alanlarda temizlik ve katı atıkların toplanması” işini pazarlık usulüyle ihale etti. Yaklaşık 8,4 milyon TL bedelli ihale öncesinde açık ihale sürecinin başlatıldığı, ancak bu sürecin iptal edilerek Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüne geçildiği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, açık ihale sürecinin neden iptal edildiğine ilişkin gerekçelerin dosyada net biçimde yer almadığı vurgulandı. Ayrıca yaklaşık maliyetin hangi piyasa verilerine dayanılarak hesaplandığının açık şekilde ortaya konulamadığı belirtildi. İhale için 4 Ağustos 2014 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından onay verildiği ifade edildi.

YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARINDA BELİRSİZLİK

12 Aralık 2014 tarihli bir başka kentsel temizlik ihalesinin de pazarlık usulüyle yapıldığı, yaklaşık maliyetin 14,4 milyon TL olarak belirlendiği aktarıldı. İhaleye sınırlı sayıda firmanın davet edildiği tespit edildi. Bilirkişi raporunda, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde fiyat alındığı belirtilen firmaların açıkça isimlendirilmediği, bu firmalara ait teklif mektuplarının ihale işlem dosyasında bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca bazı ihale kayıt numaralarına ilişkin EKAP sorgularında tutarsızlıklar tespit edildiği belirtildi. Bu eksikliklerin, yaklaşık maliyetin mevzuata uygun hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda ciddi tereddüt yarattığı vurgulandı.

RAPORA RAĞMEN 8 AYDIR İŞLEM YOK

Ancak 7 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan rapora rağmen savcılığın herhangi bir adım atmaması dikkat çekti. Aradan geçen yaklaşık 8 aya karşın dosyada ilerleme sağlanmaması, soruşturmanın seyri konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında tutuklu yargılamalar sürerken, Elazığ Belediyesiyle ilgili hazırlanan raporda yer alan tespitlere rağmen bazı isimler hakkında işlem yapılmaması kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.