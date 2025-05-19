1975 yılında Microsoft'u kurarak teknoloji dünyasında çığır açan Bill Gates, bugün 69 yaşında ve 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri. Ancak ona göre servet kadar önemli olan bir başka mesele, yapay zekanın gelecekte iş gücü üzerindeki etkisi. Jimmy Fallon'a konuşan Gates, yapay zekanın iş yaşamını baştan aşağı değiştireceğini belirtti ve "Yapay zeka artık yalnızca bir yardımcı değil, doğrudan rakibimiz olacak" dedi.

İLK MESLEK YAZILIMCILIK

ABD'de yıllık ortalama 99.700 dolar kazanan yazılımcıların, yapay zekanın gelişimine rağmen önemini koruyacağını söyleyen Gates, yapay zekanın hala doğru ve hatasız kod yazma konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Gates, "Yapay zeka kod yazabilir ama onu düzeltmek, geliştirmek ve daha ileriye taşımak yine insanlara düşecek" diye konuştu.

KARAR ALMA SÜRECİ İNSANA BAĞLI KALACAK

Enerji uzmanlarının da yapay zekaya karşı avantajlı olduğunu belirten Gates, bu alanda yapay zekanın analiz sağlayabileceğini ancak karar alma sürecinin hala insana bağlı kalacağını vurguladı. Indeed verilerine göre enerji uzmanları, bulundukları bölgeye göre yılda 120.000 dolara kadar kazanç sağlayabiliyor.

Ayrıca yapay zekanın biyoloji alanında bazı verileri analiz edebilme kabiliyetine sahip olduğunu ancak bir hipotez geliştirme veya bilimsel sezgi gibi alanlarda henüz yeterli olmadığını söyleyen Gates, biyologların bu nedenle önemini koruyacağını belirtti. ABD'de kıdemli biyologların yıllık ortalama kazancı 78.000 dolar civarında.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ DE DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan Gates, yapay zekanın sadece meslekleri değil, çalışma alışkanlıklarını da dönüştürebileceğini öne sürdü. Fallon'a verdiği röportajda "Yapay zeka, doktor ve ruh sağlığı uzmanı eksikliği gibi pek çok sorunu çözebilir. Ancak bu değişim öyle büyük ki, haftada iki ya da üç gün çalışmak yeterli olacak mı, bunu tartışmamız gerekebilir" dedi.