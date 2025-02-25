Gates, Patrick Collinson'a verdiği röportajda gençken en çok endişelendiği şeyin nükleer savaş olduğunu, hala bu endişesinin devam ettiğini ancak genç nesiller için yeni korkuların eklendiğini vurguladı.

techspot'ın haberine göre genç nesillerin iklim değişikliği, biyoterörizm, pandemi veya gelişmiş yapay zekanın kontrolünün sağlanması gibi ek tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yapay zekanın çok hızlı ilerleyip, bir noktada insandalar daha akıllı hale geleceği ve dünyanın biz olmadan daha iyi bir yer olacağına karar vereceği konusunda daha önce de birçok uyarı yapılmıştı.

2023 yılında yapılan bir anket, Amerikalıların üçte ikisinin yapay zekanın (AI) medeniyeti tehdit edebileceğine inandığını ortaya koydu. AI'nın ilk geliştiricilerinden biri olan Profesör Geoffrey Hinton ise, AI'nın beş ila yirmi yıl içinde yok olma seviyesinde bir felakete yol açabileceğini belirtti. Hinton, AI'nın beklenenden daha hızlı ilerlediği ve kontrol edilemez hale gelme riski taşıdığı endişesiyle 2023'te Google'dan ayrıldığını açıkladı.

Gates, gençlere karamsar bir bakış açısı çiziyor gibi görünebilir, ancak belirttiği risklerden kaçınılması durumunda, geleceğin parlak olacağına inanıyor.

Hastalıkların da ortadan kalkacağını savunuyor

Milyarder, obezite, Alzheimer, HIV, çocuk felci, kızamık ve sıtma gibi hastalıkların ya tamamen ortadan kaldırılacağına ya da etkili bir şekilde ele alınacağına da güveniyor. Gates, "Yenilikçiliğin hızı bugün her zamankinden daha fazla" derken, adını verdiği dünyanın sonunu getirebilecek tehditlere yönelik korkunun, genç nesli bu tehlikelerin asla gerçekleşmemesini sağlamak için harekete geçireceğine inanıyor.

Bu ay, Gates bazı varoluşsal tehditler dışında kalan konularda da görüş bildirdi. Intel'in son dönemde yolunu kaybettiğini ve çip tasarımı ve üretiminde geride kaldığını ifade etti, ancak eski CEO Pat Gelsinger hakkında olumlu yorumlarda bulundu.