Gates, 2020 yılında State of Inspiration serisinde basketbolcu Stephen Curry ile yaptığı röportajda, bu rahatsız edici soruyla başa çıkma stratejisini paylaştı. es.gizmodo'da yer alan habere göre kesin bir rakam vermek yerine, konuşmayı şirket içindeki uzun vadeli değere odaklanmaya yönlendirmeyi öneriyor.

"Maaş paketinizin iyi olmasını umuyorum. Risk alabilirim çünkü şirketin geleceğine inanıyorum ancak diğer şirketlerin de yüksek ödeme yaptığını duydum, bana adil davranacağınıza inanıyorum."

Topu şirkete atar

Bu, şirketin geleceğine olan güveninizi gösterir. Sadece maaşa odaklanmak yerine, uzun vadeli büyümeye ilgi gösterdiğinizi ortaya koyarsınız. Değer katmaya istekli olduğunuzu ve yalnızca anlık maaş peşinde olmadığınızı, aynı zamanda şirketin vizyonuna da inandığınızı vurgularsınız. Ayrıca, yanlış rakamlar nedeniyle dışarıda kalmamak için çok yüksek ya da çok düşük bir miktar vermekten kaçınırsınız.

Gates'in yaklaşımı, yönetici profilleri veya hisse senedi opsiyonu sunan şirketler için ideal olsa da, bu yaklaşımın her duruma uyarlanması mümkündür. Önemli olan, maaşın yanı sıra şirketin uzun vadeli büyümesine katkı sağlamaya istekli olduğunuzu gösteren bir yaklaşım benimsemektir. Örneğin, belirli bir maaş yerine, şirketin değerini artıracak fırsatlar ve hedefler doğrultusunda bir çözüm önerilebilir. Bu tür stratejik yanıtlar, hem adayın şirketle uzun vadeli bir işbirliği yapma arzusunu gösterir hem de karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurar.

Amaç sadece işi almak değil, gerçekten hak ettiğiniz ücreti aldığınızdan emin olmaktır. Bill Gates'in tavsiyelerini takip ederek, dürtüsel tepkilerden kaçınabilir ve en önemli faktöre, yani profesyonel gelişiminize ve şirkete katkı sağlayabileceğiniz değere odaklanabilirsiniz.