Yatın donanımı adeta yüzen bir sarayı andırıyor: Basketbol sahası, plaj kulübü tarzında sonsuzluk havuzu, 15 özel kabin, helikopter pisti, tam donanımlı bir hastane, çeşitli kütüphaneler, bir sinema salonu ve birden fazla jakuzi... Ayrıca, 30 misafiri ağırlayabilecek kapasitede ve 43 kişilik bir mürettebatla yönetiliyor.

'DENİZCİLİKTE DEVRİM'

Yatın en dikkat çekici özelliği ise çevreci teknolojisi. “Breakthrough”, tamamen sıvı hidrojen ve yeni nesil yakıt hücreleriyle çalışan, denizcilik alanında türünün ilk örneği olan “net sıfır emisyonlu” süper yat olarak tanıtılıyor. Hidrojen, güverte altındaki özel tanklarda -253°C'de depolanıyor. Bu sistemden elde edilen ısı; havuz, spa alanları ve misafir odalarının ısıtılmasında da kullanılıyor. Üretici firma, bu teknolojinin denizcilik sektöründe devrim niteliğinde bir değişim yaratacağını savunuyor.

SATIŞ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Beş yıl süren tasarım ve inşa sürecinin ardından ortaya çıkan yat, fuarda sergilenecek en büyük tekne olacak. Ancak ilginç bir detay daha var: Gates'in yatı hiç kullanmadığı ve bu yüzden satışa çıkardığı iddia ediliyor. Kamuoyunda yatın sahibi olduğunu hiç doğrulamayan Gates’in, çevreci söylemlerine gölge düşmemesi adına bu ultra lüks aracı gizli tuttuğu da öne sürülüyor. Yatla ilgili Gates cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil.

Bu çevreci devin satış fiyatı ise tam 645 milyon dolar.