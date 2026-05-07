Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in kısa bir süre önce yaptığı "yeni bir pandemiye hazır değiliz" uyarısının yankıları sürerken, açık denizde yaşanan bir virüs vakası küresel kamuoyunda "kehanet tutuyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Gates, 2022 yılında Wall Street Journal’a verdiği röportajda önümüzdeki dört yıl içinde yeni bir doğal pandemi yaşanma olasılığını yüzde 10 ile yüzde 15 arasında öngördüğünü belirterek, dünyanın hâlâ bu duruma uykusunda yakalanabileceği konusunda sert uyarılarda bulunmuştu.

Gates’in bu çarpıcı açıklamalarının ardından, bir gemide ortaya çıkan ve paniğe neden olan virüs vakası dikkatleri yeniden ünlü iş insanının öngörülerine çevirdi.

Özellikle kemirgenlerden insanlara bulaşan ve yüksek ölüm oranına sahip olan Hantavirüs vakalarının bölgesel olarak hareketlenmesi, Gates’in "beklediğimiz kadar ilerleme kaydetmedik" eleştirisini haklı çıkarır nitelikte bir tablo çiziyor.

Ünlü milyarder, uykularını kaçıran asıl meselenin trilyonlarca dolar kayıp ve milyonlarca ölüme rağmen ders çıkarılmaması olduğunu vurgularken, son yaşanan olaylar bu hazırlıksızlığın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

YOLCU GEMİSİNDE VİRÜS ALARMI

Atlas Okyanusu'nun ortasından gelen bir salgın haberi dünyayı ayağa kaldırdı.

Arjantin’den Cabo Verde’ye doğru seyreden, içinde 23 farklı ülkeden 150’den fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu MV Hondius isimli yolcu gemisinde ölümcül Hantavirüs salgını patlak verdi.

Gemide bulunan yolcular arasında yer alan Türk YouTuber Ruhi Çenet, yolculuğun başında meydana gelen ölümlerin önce zorlu okyanus şartlarına bağlandığını ancak gerçeğin çok daha korkutucu olduğunu ifade etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemiden ayrıldıktan kısa bir süre sonra gelen yeni ölüm haberleriyle sarsıldığını belirten Çenet, hayatını kaybedenlerin kemirgenler vasıtasıyla bulaşan ve tedavisi son derece güç olan Hantavirüs kurbanı olduklarının anlaşıldığını duyurdu.

Üç kişinin yaşamını yitirdiği gemide yeni vakaların tespit edilmesi üzerine uluslararası acil durum operasyonu başlatıldı. Ambulans tekneleri ve uçaklarının desteğiyle hastalar Güney Afrika’ya tahliye edilirken, gemideki diğer yolcular için de kritik süreç devam ediyor.