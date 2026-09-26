Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde insanlığın büyük bölümünü yok edebilecek kadar güçlü bir araca dönüşebileceği uyarısında bulundu. Gates, yapay zekanın yol açabileceği varoluşsal risklere dikkat çeken teknoloji dünyasındaki isimler arasına katıldı.

Gates, NBC'nin Meet the Press programında yayınlanacak röportajından paylaşılan bölümde, yapay zekanın "bir milyar ölüme yol açacak olayları tetikleyecek kadar güçlü" olduğunu söyledi.

Gates, "Kötü niyetli insanların en yeni yapay zeka araçlarını kullanmasından daha güçlü bir silah hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka endişeleri büyüyor

Yapay zekanın hızla gelişmesi, teknolojinin kötüye kullanılması halinde ortaya çıkabilecek büyük ölçekli risklere ilişkin tartışmaları da artırıyor.

Anthropic çalışanı Jacob Coxon, bu ayın başlarında şirketten ayrılarak hem eski işvereni Anthropic'i hem de OpenAI'ı "süper zeki yapay zekaya doğru yarışarak hayatlarımızla kumar oynamakla" suçladı.

Bir başka Anthropic çalışanı da yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın tamamen ortadan kalkmasına yol açma ihtimalinin yüzde 10'dan fazla olduğuna inandığını açıkladı.

Bu açıklamalar, yapay zekanın uzun süredir tartışılan varoluşsal risklerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Teknoloji sektörünün, geliştirdiği sistemlerin oluşturabileceği riskleri azaltmak için daha fazla önlem alması yönündeki çağrılar da arttı.

"Öz denetim yeterli değil"

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması gerektiğini savunurken, bu görüşe OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının diğer tanınmış isimlerinden de destek geldi.

Gates ise yapay zeka konusunda yalnızca şirketlerin kendi iç denetim mekanizmalarına güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

Gates, "Güvenlik önlemlerinin ve izlemenin neye benzeyeceği konusunda kolluk kuvvetlerinin ve politikacıların tartışmaya girmesi gerekiyor. Ve bu zorunlu bir şey olmalı" dedi.

Siber saldırı ve dolandırıcılık riski

Gates, ağustos ayında kaleme aldığı bir yazısında da yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından giderek daha büyük ölçekte kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Gates'e göre gelişmiş yapay zeka araçları; siber saldırılar, dolandırıcılık ve dezenformasyon gibi faaliyetlerin yanı sıra hastaneler, finans kuruluşları, elektrik şebekeleri ve devlet sistemlerini hedef alan büyük ölçekli saldırılarda da kullanılabilir.

Son açıklamasıyla Gates, yapay zekanın yalnızca teknolojik fırsatlar açısından değil, kötüye kullanım ihtimali ve güvenlik riskleri açısından da daha sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunan teknoloji dünyasındaki isimlere katılmış oldu.