Mutlak butlan kararıyla CHP'nin genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Eylül 2022 tarihinde partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek için Elazığ'a gitmişti. AKP ve MHP Elazığ İl Başkanları tarafından Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında kentin çeşitli noktalarına hem kendisini hem CHP'li vekilleri hedef gösteren afişler asılmıştı. Kılıçdaroğlu, yıllar sonra partisinde ‘FETÖ ajanları’ bulunduğuna yönelik sözleriyle geçmişte kendisini hedef gösteren cumhur ittifakıyla aynı çizgiye geldiği görüldü.

BİLLBOARDLARLA HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş yıllarda siyasi kampanyalarla hedef alınmasıyla gündeme gelmişti.

2022 yılında Elazığ’da gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde, AKP ve MHP Elazığ il başkanlıkları ile Elazığ Belediyesi’nin etkisiyle kent merkezindeki billboardlara Kılıçdaroğlu ve bazı CHP’li isimleri hedef alan afişler asıldığı belirtilmişti. Billboardlarda Kılıçdaroğlu’na atfedilen “Selahattin Demirtaş göğsüne şeref madalyası takacağım” ifadesi ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'na ait olduğu öne sürülen açıklamalar yer almış, bu durum kentte siyasi gerilimi artırmıştı.

FETÖ İFTİRASINA SARILDI

2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’nı kaybeden Kılıçdaroğlu, daha sonra yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirildi. CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun, parti yönetimine yönelik ağır suçlamalar yönelttiği, ancak AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin herhangi bir eleştiride bulunmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CHP içerisinde “FETÖ ajanları” bulunduğunu öne sürerek partide temizlik ve hesaplaşma vurgusu yaptığı belirtildi. Bu açıklamalar, siyasi tartışmaları beraberinde getirirken, iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin dışında kalması dikkat çekti.

AYNI ÇİZGİYE GELDİ

