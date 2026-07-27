Florida'da 100 binden fazla aracın taşıdığı deniz kaplumbağası temalı özel plaka, görünüşte sadece farklı bir tasarım sunuyor. Ancak bu plakayı tercih eden sürücüler, standart araç kayıt ücretlerinin üzerine her yıl 23 dolar daha fazla ödüyor. Üstelik birçok kişi bu ek ödemenin nereye gittiğinin farkında bile değil.

EK ÜCRET OTOMATİK OLARAK TAHSİL EDİLİYOR

1998 yılından bu yana kullanılan özel plaka, standart plakalardan farklı olarak ek bir yıllık ücret içeriyor. Araç sahipleri, kayıt ücretlerinin yanı sıra üretim bedeli ve her yıl 23 dolar ilave ödeme yapıyor. Çoğu sürücü plakayı tasarımını beğendiği için tercih ederken, bu ücretin doğrudan bir koruma fonuna aktarıldığını sonradan öğreniyor.

PARA DENİZ KAPLUMBAĞALARINA AKTARILIYOR

Özel plakadan elde edilen gelirin büyük bölümü Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun deniz kaplumbağalarını koruma programına aktarılıyor. Bu kaynak, yuvalama alanlarının korunması, kıyı bölgelerinin denetlenmesi, bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve deniz kaplumbağalarının izlenmesi gibi çalışmalarda kullanılıyor.

Gelirin kalan kısmı ise üniversiteler, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü koruma projelerine hibe olarak dağıtılıyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK KAYNAK OLUŞTU

Yaklaşık 30 yıldır devam eden uygulama sayesinde deniz kaplumbağalarının korunması için 8 milyon dolardan fazla kaynak oluşturuldu. Sadece 2026-2027 döneminde 32 farklı projeye 581 bin doların üzerinde destek sağlandı.

Bu bütçeyle yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinde kullanılan taşınabilir röntgen cihazı gibi kritik ekipmanlar da satın alındı. Böylece hayvanların taşınmasına gerek kalmadan daha hızlı teşhis ve tedavi imkânı sağlandı.

Her yıl ödenen 23 dolarlık ek ücret tek başına düşük görünse de, 100 binden fazla sürücünün katkısıyla milyonlarca dolarlık bir koruma fonuna dönüşüyor.