Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirmelerin sonuçları için bekleyiş sürüyor.

MEB tarafından açıklanan takvime göre, ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat'ta tamamlanacak. Bu işlemler bireysel olarak gerçekleştirilecek, ancak sonuçlar tüm öğrenciler için aynı anda açıklanacak. MEB’in belirttiği takvime göre, ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta duyurulacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etme hakkına sahip olacak.