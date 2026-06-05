90'lı yıllarda Türkiye ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda defilede yer alan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum'daki evini satışa çıkardı.
Kariyerinin ardından Muğla Bodrum'a yerleşen Dohmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kumbahçe Mahallesi'ndeki dairesinin satışta olduğunu duyurdu.
Yerel kaynaklarda yer alan habere göre, Dohmen, evin satışından elde edilecek gelirle Özgür Özel'e seçim otobüsü bağışlayacağını açıkladı.
Paylaşımında evin fotoğraflarına da yer veren Dohmen, "Bodrum'un en güzel yeri Kumbahçe'de satılık daire. Buradan alınan parayla Özgür Özel Başkan'a seçim otobüsü bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı.