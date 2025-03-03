Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu tarafından 1,3 milyar liralık cezaya çarptırılmıştı.



Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kurum uzmanlarının yerinde inceleme işlemleri yapmasının engellendiği belirtilmiş ve mevzuat gereği ilgili şirketin cirosunun binde beşi oranında idari para cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı. Kurul tarafından paylaşılan metinde "Kurul yaptığı açıklamada, "14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.



BİM, CEZAYA İTİRAZ ETTİ



20 Şubat'ta söz konusu karar için 'hukuksuz ve hakkaniyetsiz' ifadelerini kullanan BİM, karara itiraz edeceğini açıklamıştı. BİM, para cezasının geri alınması talebiyle Rekabet Kurulu'na itiraz dilekçesi ile başvuru yaptı.



BİM tarafından yapılan itiraz açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"20.02.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize idari para cezası verildiği ve bu cezaya karşı tüm yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





